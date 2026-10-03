Reacția lui Marco Rubio despre ambasadoarea SUA în Grecia, după scandalul legat de România

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susţinătoare incredibil de eficientă a agendei preşedintelui în Grecia şi în întreaga Europă. Preşedintele Trump şi cu mine apreciem foarte mult activitatea esenţială şi leadershipul ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia şi în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susţinut de ambele partide”, a transmis Marco Rubio într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al Ambasadei SUA în Grecia, scrie News.ro.

The Wall Street Journal a relatat că, în cadrul unei cine organizate în martie la Atena, Guilfoyle a avut o discuţie aprinsă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus: "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", a relatat ziarul. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost prezentată această discuţie.

Liderii democraţi din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor cer Departamentului de Stat să analizeze comportamentul lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, invocând o anchetă a ziarului The Wall Street Journal privind eforturile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor naturale cu o companie greacă în sud-estul Europei.

În România, comentariile au stârnit o furtună politică, mai multe partide politice importante solicitând mai multe informaţii despre interacţiunile lui Guilfoyle cu politicienii români, scrie Wall Street Journal. Deputatul Alexandru Dimitriu, al cărui partid, Uniunea Salvaţi România, făcea parte din coaliţia de guvernare, a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i de complicitate cu o putere străină cu „scopul de a subjuga şi submina economic România".

Guilfoyle a menţionat România în timpul unei cine organizate în martie la Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, printre care oficiali americani şi greci, precum şi personalul ambasadei. Mai târziu în aceeaşi lună, Guilfoyle a sosit la Bucureşti pentru a lua cuvântul la o conferinţă, unde a lăudat recentul acord dintre Venture Global şi joint venture-ul dintre Aktor şi DEPA, o companie energetică greacă susţinută de stat.

În acea seară, potrivit unui videoclip difuzat în mass-media românească, Guilfoyle şi Marafatsos au luat cina împreună cu politicieni de vârf din Partidul Social-Democrat (PSD) din România, printre care liderul partidului şi ministrul energiei. Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină timp de cel mult 15 minute şi nu a luat parte la nicio discuţie despre guvernul român, precizează WSJ.