Reacția lui Marco Rubio despre ambasadoarea SUA în Grecia, după scandalul legat de România

Stiri externe
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Rubio guilfoyle afp
AFP

Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane, îi ia apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în plin scandal privind achiziţii de gaz.

autor
Sabrina Saghin

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susţinătoare incredibil de eficientă a agendei preşedintelui în Grecia şi în întreaga Europă. Preşedintele Trump şi cu mine apreciem foarte mult activitatea esenţială şi leadershipul ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia şi în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susţinut de ambele partide”, a transmis Marco Rubio într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al Ambasadei SUA în Grecia, scrie News.ro.

The Wall Street Journal a relatat că, în cadrul unei cine organizate în martie la Atena, Guilfoyle a avut o discuţie aprinsă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus: "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", a relatat ziarul. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost prezentată această discuţie.

Liderii democraţi din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor cer Departamentului de Stat să analizeze comportamentul lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, invocând o anchetă a ziarului The Wall Street Journal privind eforturile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor naturale cu o companie greacă în sud-estul Europei.

În România, comentariile au stârnit o furtună politică, mai multe partide politice importante solicitând mai multe informaţii despre interacţiunile lui Guilfoyle cu politicienii români, scrie Wall Street Journal. Deputatul Alexandru Dimitriu, al cărui partid, Uniunea Salvaţi România, făcea parte din coaliţia de guvernare, a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i de complicitate cu o putere străină cu „scopul de a subjuga şi submina economic România".

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Guilfoyle a menţionat România în timpul unei cine organizate în martie la Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, printre care oficiali americani şi greci, precum şi personalul ambasadei. Mai târziu în aceeaşi lună, Guilfoyle a sosit la Bucureşti pentru a lua cuvântul la o conferinţă, unde a lăudat recentul acord dintre Venture Global şi joint venture-ul dintre Aktor şi DEPA, o companie energetică greacă susţinută de stat.

În acea seară, potrivit unui videoclip difuzat în mass-media românească, Guilfoyle şi Marafatsos au luat cina împreună cu politicieni de vârf din Partidul Social-Democrat (PSD) din România, printre care liderul partidului şi ministrul energiei. Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină timp de cel mult 15 minute şi nu a luat parte la nicio discuţie despre guvernul român, precizează WSJ.

Sorin Grindeanu a negat implicarea

În mijlocul scandalului declanșat de suspiciunea de interferență a ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, în politica românească, șeful PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac.

Scandalul a pornit de la dezvăluirile „Wall Street Journal”, potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia ar fi afirmat că americanii pot dărâma orice guvern.

Informațiile au stârnit reacții în politica românească, iar cei care s-au întâlnit cu ambasadoarea au negat orice ingerință străină în politica României.

Cronologia evenimentelor 

Pe 16 ianuarie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a cerut președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan să susțină un acord pentru cumpărarea de gaz natural lichefiat american. A invocat și necesitatea evitării unui posibil „blocaj diplomatic” cu SUA.

Pe 11 februarie, potrivit HotNews, Ivan a discutat cu reprezentanții companiilor energetice de stat despre importurile de gaz american. Romgaz nu a acceptat achiziția.

Pe 26 februarie, la Washington, Ivan a susținut dezvoltarea Coridorului Vertical și a afirmat că acesta ar putea aduce companiilor românești până la 250 de milioane de euro anual.

În martie, Bolojan a susținut dezvoltarea Coridorului Vertical ca infrastructură de interconectare, fără să promoveze explicit cumpărarea gazului american. Pe 23 martie, Sorin Grindeanu a anunțat însă că PSD va decide pe 20 aprilie dacă va demite Guvernul din care face parte.

Între 30 martie și 1 aprilie, la București a avut loc conferința The Economist. Oficialii americani au spus că vor ca GNL-ul american să intre în Europa prin Coridorul Vertical.

Pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, s-a întâlnit la București cu Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Grindeanu a spus acum că au discutat despre Coridorul Vertical, nu despre contracte sau schimbarea Guvernului.

Pe 5 mai, guvernul Bolojan este demis printr-o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.

Ambasadoarea Guilfoyle a fost in Mykonos cu o zi înaintea delegației din România. Cu cine s-a întâlnit

Sursa: News.ro

Etichete: Kimberly Guilfoyle, Marco Rubio, romania, coridorul vertical,

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