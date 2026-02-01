Potrivit IPJ Ialomiţa, verificările în teren au fost continuate în cursul zilei de 1 februarie, iar poliţiştii au identificat fragmente ale unui cadavru care pare a fi fost dezmembrat de animale.

Părţile cadavrului urmează să fie ridicate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa, unde vor fi supuse expertizării pentru stabilirea cauzei şi momentului decesului.

Anchetatorii încearca să identifice persoana

Totodată, anchetatorii vor încerca identificarea victimei prin proceduri medico-legale specifice.

„Poliţiştii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă”, precizează sursa citată, care face apel la persoanele ce pot oferi informaţii relevante să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea investigaţiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Sâmbătă, 31 ianuarie, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de o persoană care, în timp ce îşi plimba câinele, a observat rămăşiţe posibil umane lângă o locuinţă din municipiul Slobozia, cartierul Tineretului. La faţa locului a intervenit o echipă operativă complexă, fiind demarate căutări pe o suprafaţă de 122 de hectare, cu sprijinul a aproximativ 40 de poliţişti, jandarmi, poliţişti locali, două echipe canine şi o dronă a Poliţiei Locale Slobozia.

Iniţial, verificările nu au condus la identificarea unor elemente relevante, ancheta fiind deschisă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

