Victimele – soția sa, în vârstă de 43 de ani, și cei doi copii ai acesteia, de 19 și 24 de ani – au fost găsite de polițiști în interiorul casei, fără să aibă posibilitatea de a părăsi locuința.

Alerta a fost declanșată în după-amiaza zilei de 1 octombrie, când polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați de colegii lor de la Secția nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni că într-un imobil din comuna Amărăștii de Jos s-ar afla trei persoane sechestrate.

Intervenția de urgență

La fața locului, forțele de ordine au intervenit de urgență și au constatat că femeia și cei doi tineri erau într-adevăr încuiați în casă. Din cercetările preliminare s-a stabilit că soțul femeii ar fi fost cel care a încuiat ușile, lipsindu-i astfel pe toți trei de libertate.

Polițiștii au reținut bărbatul pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, cu trei acte materiale – câte una pentru fiecare victimă. Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

Serviciile sociale, informate despre situația familiei

Având în vedere că printre victime se numără și doi tineri adulți, dar și faptul că dinamica familială sugerează un posibil context de violență domestică, autoritățile au dispus informarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, precum și a Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Amărăștii de Jos, pentru evaluarea situației și acordarea sprijinului necesar victimelor.

Sâmbătă, bărbatul reținut urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Procurorii vor decide dacă vor solicita arestarea preventivă, controlul judiciar sau cercetarea în stare de libertate.