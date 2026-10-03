Autoritățile emirateze au anunțat între timp că incidentul de la bordul zborului FZ1073 este anchetat drept o „tentativă de atac terorist”. Procurorul general al Emiratelor, Hamad Saif Al Shamsi, a declarat că ancheta a stabilit că adjunctul comandantului a încercat să comită atacul în timpul zborului.

Potrivit procurorului general, copilotul l-a atacat pe comandant cu un topor folosit în caz de urgență păstrat în cabina de pilotaj și a încercat să preia controlul asupra aeronavei. Autoritățile încearcă să stabilească inclusiv motivul atacului și dacă acesta a acționat singur sau a fost dirijat de alte persoane.

Cine este Hammam al-Hammami

Potrivit surselor Reuters, al-Hammami este cetățean omanez. Publicația nu a putut verifica independent informațiile publicate pe anumite pagini profesionale și de social media atribuite copilotului, care sugerau că acesta ar fi lucrat anterior pentru alte companii aeriene.

Compania Royal Air Maroc a confirmat pentru Reuters că un candidat cu acest profil a urmat în 2025 un program de pregătire de trei luni în cadrul companiei, însă ulterior cererea sa de angajare a fost respinsă. Compania nu a oferit alte detalii.

Nu este clar deocamdată ce experiență profesională avea al-Hammami înainte de a ajunge copilot la Flydubai și nici care au fost motivele pentru care ar fi recurs la atac.

Instituţia emirateză a explicat că copilotul "a început să-şi execute planul în timpul zborului" când l-a atacat pe căpitan în interiorul cabinei şi "a încercat să preia controlul aeronavei".

Procurorul general din Emirate, Hamad Saif al-Shams, a declarat, de asemenea, că "investigaţiile sunt în curs de desfăşurare pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, motivele acestuia şi conexiunile aferente, precum şi pentru a finaliza verificările tehnice şi analiza probelor fizice şi digitale". El a adăugat că "rezultatele finale vor fi anunţate odată ce procedurile necesare vor fi finalizate".

Canalul saudit Al Arabiya şi CNN au relatat, citând mai multe surse neidentificate, că copilotul avionului primise interdicţie de zbor în Omanul său natal, după ce autorităţile omaneze au descoperit că avea opinii extremiste.

Sursa Al Arabiya a adăugat că copilotul a părăsit Omanul după ce a primit interdicţie de zbor şi că este posibil să fi fost influenţat de "idei extremiste" ale unor "grupări radicale" în Siria, unde "petrecuse o perioadă de timp", având în vedere că mama sa este de origine siriană.