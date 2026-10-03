Șoferii mașinilor de măturat străzi câștigă în medie aproximativ 36.900 de euro brut pe an. Există diferențe regionale: în unele landuri, salariile pornesc de la 30.900 de euro, în timp ce șoferii cu experiență din regiunile puternice din punct de vedere economic pot câștiga până la 42.900 de euro, potrivit portalului de carieră Stepstone, citat de t-online.de.

Gunoierii, care contribuie și ei la curățenia străzilor, câștigă în medie aproximativ 34.900 de euro brut pe an la nivel național, ceea ce corespunde unui salariu lunar de aproximativ 2.900 de euro.

Ce fel de pregătire este necesară

Nu este necesară o formare profesională oficială pentru a lucra în salubritate. Angajații sunt, de regulă, instruiți direct de serviciile municipale de salubritate sau de operatorii privați. În perioada inițială de instruire, aceștia învață să opereze utilaje precum mașinile de măturat și suflantele pentru frunze.

Șoferii mașinilor de măturat străzi au nevoie de permis de conducere din categoria C sau CE, deoarece aceste vehicule cântăresc adesea mai mult de 3,5 tone. Sunt importante, de asemenea, cunoștințele tehnice și o bună orientare în trafic.

Persoanele care lucrează la colectarea deșeurilor au nevoie adesea de permis pentru camioane și trebuie să aibă o bună condiție fizică.

Protecție esențială împotriva riscurilor pentru sănătate

Fără lucrătorii din salubritate, orașele noastre nu doar că ar ajunge rapid într-o stare de dezordine, ci ar apărea și riscuri pentru sănătate.

Deșeurile acumulate atrag dăunători precum șobolanii, care pot transmite boli. Deșeurile aflate în descompunere pot elibera, de asemenea, substanțe poluante care se infiltrează în apele subterane și pot provoca daune de durată mediului.

Cât este salariul brut al unui muncitor în salubritate în România

Într-o ofertă publicată de ANOFM în februarie 2026, pentru postul de „lucrător pentru salubrizare spații verzi” la ADP Sector 6, salariul este: