VIDEO șocant. Doi hoți au jefuit un magazin de bijuterii din Londra în timpul zilei, fără teamă că sunt văzuți

O înregistrare VIDEO care a fost distribuită pe rețelele de socializare arată doi bărbați mascați și cu glugă folosind un ciocan de mari dimensiuni pentru a sparge vitrina bijuteriei Gregory & Co din Richmond.
În timp ce un individ aduna bijuteriile într-o geantă albastră, un membru al personalului a încercat să-i alunge lovindu-l peste degete cu o cutie mică, în timp ce alt angajat încearca să scoată produsele din vitrină și să le pună înapoi în magazin.
Bărbații au fugit după scurt timp spre Richmond Green, notează BBC.
Poliția Metropolitană a făcut apel la martori în legătură cu această spargere, care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10:30 GMT. Până acum nu s-au efectuat arestări.
Magazinul se află în Paved Court, o stradă pietonală îngustă, pavată cu pietre, pe care se află buticuri, cafenele și restaurante.
De asemenea, magazinul a fost folosit ca locație de filmare pentru serialul TV ”Ted Lasso”, care spune povestea unui antrenor american de fotbal american universitar adus pentru a antrena AFC Richmond, o echipă de fotbal din Premier League engleză care se confruntă cu dificultăți.
