VIDEO șocant. Doi hoți au jefuit un magazin de bijuterii din Londra în timpul zilei, fără teamă că sunt văzuți

Stiri externe
Politia politist londra uk
Shutterstock

Un hoț înarmat cu un baros a spart vitrina unei bijuterii din vestul Londrei, în timp ce altul a luat ”prada”, după care au fugit cu numeroase obiecte, în timpul zilei, fără să le pese că sunt văzuți.

autor
Cristian Matei

O înregistrare VIDEO care a fost distribuită pe rețelele de socializare arată doi bărbați mascați și cu glugă folosind un ciocan de mari dimensiuni pentru a sparge vitrina bijuteriei Gregory & Co din Richmond.

În timp ce un individ aduna bijuteriile într-o geantă albastră, un membru al personalului a încercat să-i alunge lovindu-l peste degete cu o cutie mică, în timp ce alt angajat încearca să scoată produsele din vitrină și să le pună înapoi în magazin.

Bărbații au fugit după scurt timp spre Richmond Green, notează BBC.

Poliția Metropolitană a făcut apel la martori în legătură cu această spargere, care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10:30 GMT. Până acum nu s-au efectuat arestări.

Magazinul se află în Paved Court, o stradă pietonală îngustă, pavată cu pietre, pe care se află buticuri, cafenele și restaurante.

De asemenea, magazinul a fost folosit ca locație de filmare pentru serialul TV ”Ted Lasso”, care spune povestea unui antrenor american de fotbal american universitar adus pentru a antrena AFC Richmond, o echipă de fotbal din Premier League engleză care se confruntă cu dificultăți.

Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro

Sursa: BBC

Etichete: jaf, Londra 2012, bijuterii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Radu Drăgușin e titular în Tottenham - Manchester City (LIVE pe VOYO)! AICI ai tot ce se întâmplă
NEWS ALERT Radu Drăgușin e titular în Tottenham - Manchester City (LIVE pe VOYO)! AICI ai tot ce se întâmplă
Citește și...
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro
Stiri externe
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro

Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.

„Metoda porumbelul”, cea mai nouă modalitate de jaf. Patru indivizi au ajuns în arest, la Cluj-Napoca
Știri Actuale
„Metoda porumbelul”, cea mai nouă modalitate de jaf. Patru indivizi au ajuns în arest, la Cluj-Napoca

„Metoda porumbelul”, o modalitate complet inedită de furt, a fost documentată de polițiștii din Cluj. Hoții au pătruns în casa victimei susținând că un porumbel a rămas blocat în pod.

Momentul jafului de la Muzeul Luvru, surprins de camere. Imagini difuzate în exclusivitate de televiziunea franceză. VIDEO
Stiri externe
Momentul jafului de la Muzeul Luvru, surprins de camere. Imagini difuzate în exclusivitate de televiziunea franceză. VIDEO

Camerele de supraveghere au surprins jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, din octombrie la Paris, iar imaginile au fost difuzate pentru prima dată duminică de TF1 și France Télévision.

Recomandări
Daniel Băluţă, întrebat de ce PSD s-a opus majorării tarifului STB: ”Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate”
Stiri Politice
Daniel Băluţă, întrebat de ce PSD s-a opus majorării tarifului STB: ”Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate”

Daniel Băluţă, vicepreşedinte al PSD pe domeniul administraţie publică și președinte al PSD București, a fost întrebat, duminică, de ce consilierii generali ai PSD nu au fost de acord cu majorarea tarifelor pentru transportul public

”Corupție și cleptocrație” în Kazahstan. Compania-mamă a Rompetrol, implicată într-un scandal de 4 miliarde de dolari
Stiri externe
”Corupție și cleptocrație” în Kazahstan. Compania-mamă a Rompetrol, implicată într-un scandal de 4 miliarde de dolari

Kazmunaygas, compania-mamă a Rompetrol din România, este implicată într-un uriaș scandal de corupție în Kazahstan, unde guvernul o acuză că a beneficiat de plăți ilegale de 4 miliarde de dolari, alături de Shell, Eni, Chevron și Lukoil.

Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie
Vremea
Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Februarie 2026

02:04:22

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City (VOYO). Duel uriaș contra lui Haaland

Sport

Șoc pentru Rațiu și Rayo Vallecano cu Real Madrid! Kylian Mbappe a decis meciul din penalty: două cartonașe roșii