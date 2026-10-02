Patru oameni din aceeași familie, printre care și o fetiță de numai 7 ani, au murit în mașina lor spulberată de tren, la o trecere de cale ferată.

La volan era o tânără de 26 de ani, care își luase permisul în urmă cu doar trei zile. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a produs la intrarea în comuna Ghidigeni din Galați, la o trecere la nivel cu calea ferată, semnalizată cu Crucea Sfântului Andrei.

În imagini se vede cum furgoneta condusă de o tânără de 26 de ani se apropie de terasament fără să încetinească.

Pe sensul opus, o mașină oprește la semnalele acustice și luminoase care anunțau trenul de pasageri.

Pentru primul vehicul, care nu oprește, impactul este devastator. Mașina este târâtă apoi aproape 300 de metri.

Localnici: „A luat-o și a dus-o până-n gară, e o distanță de vreo 2-300 de metri.” (...)

„A frânat și, din frână, a ajuns cu mașina până aici.”

Corespondent PROTV: „Din mașină a mai rămas doar un morman de fiare. Potrivit polițiștilor, la volan se afla o tânără de 26 de ani, care avea permis de conducere de numai trei zile.”

Tânăra urcase la volan cu câteva minute înainte de impact. Până atunci, dubița fusese condusă de socrul ei, un bărbat de 64 de ani. În mașină se mai aflau cumnata șoferiței, o femeie de 45 de ani, și fiica ei de 7 ani.

Comisar-șef Felicia Tudoran, purt. de cuv. al IPJ Galați: „Nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase de la trecerea la nivel cu calea ferată, a traversat calea ferată, fiind lovită de trenul care circula pe ruta București-Iași.”

Bogdan Tănase, purt. cuv CFR SA: „Compania Națională de Căi Ferate CFR SA precizează că semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune în momentul traversării autovehiculului. Când semnalele de avertizare sunt active, oprirea este obligatorie.”

Gabriel Datcu este instructor auto și spune că această tragedie aduce din nou în lumină o problemă cronică pe drumurile din România: lipsa conduitei preventive și ignorarea elementelor de siguranță.

Gabriel Datcu, instructor auto: „Pe stopuri nu se vede urmă de frânare, deci ea nici nu a realizat că se apropie de o trecere la nivel cu calea ferată. Nu a fost atentă, a fost distrasă, a crezut că poate să treacă”.

Mecanicul locomotivei a fost verificat cu etilotestul și nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.