O fetiță de 3 ani din China, la un pas de tragedie după ce a rămas suspendată la etajul 12. Micuța era singură acasă. VIDEO

Copila rămăsese cu capul prins între barele unui grilaj metalic de la fereastră, iar corpul îi atârna în gol. Vecinii, agenții de pază și pompierii au intervenit contracronometru pentru a o salva. Din fericire, fetița a scăpat fără răni, scrie NDTV.

Scene terifiante la etajul 12

Incidentul s-a petrecut pe 17 octombrie, în orașul Zhangping, din provincia Fujian, China.

Imaginile surprinse la fața locului și distribuite ulterior pe rețelele sociale arată momentele tensionate în care fetița se ține de grilajul metalic al ferestrei, în timp ce restul corpului îi atârnă în exteriorul apartamentului, la o înălțime considerabilă.

Orice mișcare greșită ar fi putut avea consecințe tragice. Vecinii și agenții de pază au încercat să intervină rapid pentru a împiedica o eventuală cădere, în timp ce autoritățile au fost alertate.