O fetiță de 3 ani din China, la un pas de tragedie după ce a rămas suspendată la etajul 12. Micuța era singură acasă. VIDEO

Copila rămăsese cu capul prins între barele unui grilaj metalic de la fereastră, iar corpul îi atârna în gol. Vecinii, agenții de pază și pompierii au intervenit contracronometru pentru a o salva. Din fericire, fetița a scăpat fără răni, scrie NDTV.
Scene terifiante la etajul 12
Incidentul s-a petrecut pe 17 octombrie, în orașul Zhangping, din provincia Fujian, China.
Imaginile surprinse la fața locului și distribuite ulterior pe rețelele sociale arată momentele tensionate în care fetița se ține de grilajul metalic al ferestrei, în timp ce restul corpului îi atârnă în exteriorul apartamentului, la o înălțime considerabilă.
Orice mișcare greșită ar fi putut avea consecințe tragice. Vecinii și agenții de pază au încercat să intervină rapid pentru a împiedica o eventuală cădere, în timp ce autoritățile au fost alertate.
Potrivit presei locale, copila era singură în apartament în momentul incidentului.
Tatăl se afla la serviciu, iar mama ar fi ieșit să cumpere alimente după ce o lăsase pe fetiță dormind. La un moment dat, copilul s-ar fi strecurat prin grilajul ferestrei, însă capul i-a rămas blocat între barele metalice.
Un locatar care a observat scena a distribuit fotografii pe grupul de chat al complexului rezidențial, cerând ajutor de urgență. Mesajul a contribuit la mobilizarea rapidă a celor care puteau interveni.
Doi bărbați au susținut copilul până la sosirea pompierilor
Agenții de pază și angajații administrației imobilului au ajuns rapid la fața locului și au intrat în apartamentul situat imediat sub cel al fetiței.
Doi bărbați s-au aplecat pe ferestrele locuinței și au folosit un scaun pentru a susține corpul copilului, în încercarea de a-l menține în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.
Intervenția lor a fost esențială în acele momente, când fetița risca să cadă de la mare înălțime. În paralel, pompierii se pregăteau să ajungă la copilă din apartamentul în care aceasta locuia.
După sosirea echipajelor, pompierii au forțat ușa apartamentului pentru a putea ajunge la fetiță. Aceștia au reușit să o elibereze din grilaj și să o aducă în siguranță în interiorul locuinței.
Copila a fost transportată ulterior la spital pentru un control medical. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, aceasta nu a suferit nicio leziune.
Intervenția rapidă a vecinilor, a personalului de securitate și a pompierilor a făcut ca incidentul să se încheie fără consecințe grave.
Sursa:
NDTV
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