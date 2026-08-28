A sunat la 112 abia două ore mai târziu, iar femeia nu a mai putut fi salvată. Bărbatul este cercetat pentru că a lăsat fără ajutor o persoană aflată în dificultate.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Anchetatorii au stabilit că femeia a căzut după miezul nopții de la etajul 4 al blocului în care locuia împreună cu iubitul ei.

Bărbatul de 42 de ani a văzut ce s-a întâmplat și a coborât imediat. Însă a luat victima și a dus-o înapoi în apartament, fără să sune la 112, cu toate că femeia avea răni grave. Abia după două ore, timp în care partenera lui însărcinată agoniza, a decis să ceară ajutorul.

Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator

Când a ajuns ambulanța, femeia era în stare foarte gravă.

Radu Roibu, purtător de cuvânt Ambulanța Neamț: „Victima era în apartamentul de la etajul 4. Pacienta a fost găsită în stop cardiorespirator cu multiple traumatisme.”

Echipajul a dus-o la spital, dar medicii nu au putut să o salveze.

Carmen Suciu, asistentă socială: „Își dorea foarte mult o familie, pe cineva care să o iubească și să o ocrotească și, mai ales, un copil.”

Partenerul a spus că era foarte beat

Partenerul ei a susținut că era foarte beat și din această cauză a sunat la 112 cu două ore întârziere.

Ramona Coifu, purtător de cuvânt IPJ Neamț: „Ar fi transportat-o în imobil și după aproximativ 2 ore a anunțat autoritățile.”

Anchetatorii au audiat vecinii și au hotărât ca bărbatul să fie cercetat penal pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

În România, orice persoană care găsește pe cineva în pericol are obligația de a suna la 112 înainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor dacă are cunoștințe care îi permit acest lucru.

Eduard Anton, avocat: „Situația impunea anunțarea de îndată a autorităților și oferirea ajutorului de îndată, dar ajutorul nostru să nu ducă la o agravare a stării victimei.”

Anchetatorii așteaptă acum și rezultatele testelor toxicologice. Suspectul este cercetat în libertate.