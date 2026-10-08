Poliția din Berlin a confirmat acest lucru pentru rbb24.de.

Fetița de șase ani a fost transportată la spital pentru a fi ținută sub observație, având zgârieturi la picioare. Se pare că fetița s-a urcat din interior pe pervazul unei ferestre de la etajul trei al unui centru de cazare, apoi a coborât pe exteriorul ferestrei deschise. După aceea, a căzut, au mai precizat polițiștii, relatează rbb24.de.

Un alt locatar a prins copilul în timp ce acesta cădea. Bărbatul le-a declarat reporterilor că văzuse copilul la fereastra deschisă și se poziționase dedesubt.

Polițiștii nu au găsit niciun adult în cameră, însă au găsit alți doi copii mici. Agenții au preluat temporar îngrijirea acestora.

Împotriva mamei urmează să fie inițiate proceduri penale pentru neglijarea obligației de supraveghere și îngrijire a copiilor.