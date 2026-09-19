Incidentul a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș, iar autoritățile au fost alertate în jurul orei 15:45, transmite Agerpres.

Oamenii legii au intervenit prompt la fața locului. „La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă”, se arată în informarea oficială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

În urma evenimentului, copilul a fost preluat și dus la o unitate medicală, unde urmează să primească îngrijirile de specialitate necesare.

Polițiștii au demarat deja o anchetă pentru a reconstitui firul evenimentelor și pentru a stabili cu exactitate condițiile și împrejurările în care s-a produs nefericitul incident.