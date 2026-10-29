Un incident neobișnuit a avut loc în orașul de coastă Spotorno, din nordul Italiei. O austriacă în vârstă de 50 de ani a solicitat intervenția unei patrule a carabinierilor, relatează Heute.

Femeia avea grijă de pisicile fără stăpân și le-a spus carabinierilor că acestea ar fi fost furate.

Polițiștii au descoperit că femeia era dată în urmărire în Austria

Intervenția polițiștilor a scos însă la iveală o surpriză neașteptată. În momentul în care i-au verificat datele de identitate, anchetatorii italieni au constatat cu uimire că aveau de-a face cu o persoană dată în urmărire.

Pe numele femeii fusese emis un mandat de arestare în țara sa natală, Austria.

Acuzațiile care i se aduc sunt grave. Aceasta este suspectată că ar fi amenințat un executor judecătoresc în timpul unei proceduri de evacuare desfășurate în Austria, în vara anului 2025.

De asemenea, femeia este acuzată că ar fi provocat un incendiu în podul blocului în care locuia.

În cele din urmă, austriaca a fost arestată. În prezent, ea este deținută în secția pentru femei a penitenciarului Genova Pontedecimo.

Rămâne de văzut dacă va fi extrădată în Austria, decizia urmând să fie luată de autoritățile judiciare.