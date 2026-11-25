Petardele fac victime înaintea sărbătorilor. Un tânăr din Neamț a ajuns la spital grav rănit
Un tânăr de 25 de ani din Neamț a ajuns la spital după ce o petardă i-a explodat în mână. Polițiștii au deschis o anchetă.
Sursa: ProTV
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Incidentul a avut loc în urmă cu două zile în comuna Girov, din județul Neamț. Tânărul era în apropierea locuinței sale și a folosit o petardă, care a explodat în mâna lui imediat ce a fost aprinsă. Bărbatul a fost rănit destul de serios la mâna stângă, spun surse din anchetă, a suferit arsuri la degete și a avut nevoie de ajutor. Martorii au sunat la 112 și un echipaj medical l-a transportat pe tânăr la spital.
După ce medicii i-au îngrijit rănile, polițiștii l-au audiat pe bărbat, iar acesta le-a spus anchetatorilor că avea petarda de la sărbătorile de anul trecut. Oamenii legii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și deținerea și folosirea fără drept a materialelor pirotehnice.
Din 2025, folosirea și deținerea petardelor și a altor articole pirotehnice, precum artificiile, de către persoane fizice neautorizate este interzisă prin lege.
Autoritățile trag un semnal de alarmă înaintea sezonului sărbătorilor de iarnă, când mulți oameni vor cumpăra petarde sau artificii: să nu le achiziționeze decât din surse sigure.
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