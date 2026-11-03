Autoritățile au intervenit luni, 26 octombrie, în urma unei sesizări privind posibile rele tratamente, primite prin intermediul liniei Disque 100. În locuință, femeia trăia în condiții precare de igienă, iar medicii au identificat semne de malnutriție, anemie și carențe de vitamine, scrie globo.com.

Ea locuia împreună cu mama sa, în vârstă de 71 de ani. Locuința a fost închisă de autoritățile sanitare, iar cele două femei au fost găzduite temporar de rude.

Motivul pentru care nu a mai ieșit din casă

Femeia s-a retras din viața socială în jurul vârstei de 15 ani, după ce ar fi fost victima bullyingului la școală din cauza unor modificări fizice la nivelul toracelui și spatelui. De atunci, nu a mai păstrat legătura cu persoane din afara casei.

În timpul intervenției autorităților, femeia s-a speriat, a țipat și a refuzat inițial apropierea echipelor. Reprezentanții serviciilor medicale au reușit însă să-i câștige încrederea și au convins-o să accepte un consult. Potrivit autorităților, aceasta le-a spus că mama sa nu a agresat-o niciodată.

„Tot timpul, tânăra ne spunea că nu i s-a întâmplat niciodată nimic rău și că mama ei nu i-a făcut niciodată rău. A ținut să ne spună foarte clar acest lucru”, a relatat reprezentanta autorităților sanitare.

Nu existau înregistrări medicale sau de vaccinare

Verificările au arătat că femeia nu avea înregistrări de consultații sau vaccinări în sistemul public de sănătate, nici măcar din perioada pandemiei de COVID-19.

Casa a fost închisă de autoritățile sanitare din cauza condițiilor de igienă și a cantității mari de obiecte și deșeuri acumulate.

Potrivit secretarului Sănătății, rudele au confirmat că mama și fiica evitau de ani buni contactul cu alte persoane. Vizitele familiei se limitau, de regulă, la poarta locuinței, fără ca apropiații să poată intra în casă.

„Nu aveau o relație apropiată cu rudele. Din câte ni s-a relatat, acestea mergeau la locuință, dar rămâneau doar la poartă. Nici echipa de sănătate nu a reușit să intre. Ultima dată când a putut face acest lucru a fost în 2017, când a intervenit Supravegherea Sanitară”, a declarat Carvalho.

Ambele au intrat în atenția unei echipe multidisciplinare a serviciilor locale de sănătate. Au fost evaluate de medici, psihiatri, asistenți sociali și nutriționiști și vor beneficia de planuri individualizate de îngrijire, cu monitorizare continuă.