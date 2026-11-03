Orice șofer trebuie să aibă în mașină o serie de obiecte și echipamente obligatorii, prevăzute de legislația rutieră din România. Lipsa acestora poate atrage amenzi, iar în anumite situații poate pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Ce obiecte sunt obligatorii în mașină potrivit legislației din România

Șoferii care circulă pe drumurile publice din România trebuie să aibă în mașină câteva echipamente prevăzute de lege. Este vorba despre trusa medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. Acestea trebuie să fie omologate, iar lipsa lor poate atrage amenzi. În anumite condiții, șoferii sunt obligați să aibă și anvelope de iarnă. Iată ce trebuie să conțină mașina, când se aplică aceste reguli și ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă.

Potrivit articolului 8 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autovehiculele trebuie să fie dotate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. Obligația nu se aplică vehiculelor din categoriile AM, A1, A2 și A, tractoarelor agricole sau forestiere și tramvaielor.

Toate cele trei echipamente trebuie să fie omologate. Dacă polițiștii constată că mașina nu are dotările obligatorii, șoferul poate primi o amendă din clasa a II-a de sancțiuni, adică 4 sau 5 puncte-amendă.

Două triunghiuri reflectorizante omologate

Triunghiurile reflectorizante sunt folosite pentru a semnaliza prezența mașinii pe carosabil atunci când ești nevoit să oprești în urma unei defecțiuni tehnice sau a unei alte situații de urgență. Acestea îi avertizează pe ceilalți participanți la trafic și îi ajută să observe din timp vehiculul oprit.

Pentru a fi conforme, triunghiurile trebuie să fie omologate. Potrivit Registrului Auto Român (RAR), un triunghi de presemnalizare omologat internațional poate fi identificat după marcajul format din litera E și codul țării care a acordat omologarea, încadrate într-un cerc, precum și după seria de identificare. Aceste echipamente sunt reglementate de Regulamentul nr. 27 CEE-ONU.

Stingător de incendiu omologat

Un alt obiect obligatoriu este stingătorul auto de incendiu. Acesta trebuie să fie omologat și să fie păstrat în condiții care îi permit să funcționeze atunci când este nevoie. Verificarea și întreținerea periodică sunt importante pentru ca stingătorul să poată fi folosit în cazul izbucnirii unui incendiu.

În România, stingătoarele de incendiu sunt reglementate de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Ce trebuie să conțină trusa medicală auto

Trusa medicală auto trebuie să fie omologată și să conțină materialele necesare pentru acordarea primului ajutor în cazul unui accident. Printre acestea se numără bandaje, comprese, plasturi, mănuși de unică folosință și soluție dezinfectantă.

Potrivit cerințelor prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 623/1999, trusa trebuie să includă și un dispozitiv pentru respirație gură la gură, prevăzut cu valvă unidirecțională sau filtru, ace de siguranță și o folie izotermă de supraviețuire. Cutia în care sunt păstrate materialele trebuie să fie rigidă și realizată dintr-un material plastic rezistent la șocuri.

Ce amendă riști dacă nu ai în mașină toate obiectele obligatorii

Lipsa trusei medicale, a celor două triunghiuri reflectorizante sau a stingătorului de incendiu se sancționează cu amendă din clasa a II-a. Aceasta presupune aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, la valoarea de 202,5 lei pentru un punct-amendă, sancțiunea este cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei. Șoferii pot achita, în cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii, respectiv 405 lei. Pentru această contravenție nu se aplică puncte de penalizare.

Ce documente trebuie să ai la tine atunci când conduci

Șoferii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente, atunci când conduc:

· Permis auto

· Talon auto

· Carte de identitate

· RCA

· Inspecția Tehnică periodică (ITP) valabilă

· Rovinietă (dacă este cazul)

· Cartea Verde (în cazul unei călătorii în străinătate)

Dintre aceste documente, doar polița obligatorie RCA poate fi prezentată în format electronic, direct de pe telefon. Celelalte acte trebuie prezentate în original. Lipsa fiecărui document poate atrage o amendă.

Pentru ce obiecte trebuie verificată data de expirare

Pe lângă faptul că trebuie să ai în mașină trusa medicală, stingătorul și cele două triunghiuri reflectorizante, este important să verifici periodic și starea acestora. Unele echipamente au un termen de valabilitate care trebuie respectat, iar altele trebuie să fie în stare bună de utilizare. Dacă sunt expirate sau deteriorate, vei lua amendă.

Trusa medicală auto are, de regulă, un termen de valabilitate cuprins între doi și cinci ani, în funcție de producător. Data expirării este inscripționată pe ambalaj. După această perioadă, trusa trebuie înlocuită integral, deoarece materialele și produsele din interior pot să nu mai fie eficiente.

Și stingătorul auto trebuie verificat periodic. Acesta are, în general, o durată de valabilitate de aproximativ cinci ani, însă perioada exactă și intervalele de verificare depind de indicațiile producătorului.

În schimb, triunghiurile reflectorizante nu au o dată de expirare. Fiind echipamente neconsumabile, acestea pot fi folosite atât timp cât sunt omologate și se află în stare bună. Verifică dacă sunt intacte, dacă materialul reflectorizant nu este deteriorat și dacă pot fi observate cu ușurință de ceilalți participanți la trafic.