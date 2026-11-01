O femeie blocată de 3 ani pe Insulele Cook nu se poate întoarce acasă. „Depun cerere pentru vize, dar nimic nu funcționează”

O femeie din Sri Lanka, în vârstă de 50 de ani, este blocată de trei ani în Insulele Cook după ce a urmat un sfat greșit privind obținerea unei vize de muncă în Noua Zeelandă.

Deși vrea să se întoarcă acasă pentru nunta fiului său, autoritățile din Noua Zeelandă și Australia i-au respins în repetate rânduri cererile de viză de tranzit, scrie BBC.

Ruchira Ranasingha a plecat din Sri Lanka în 2018, după ce a fost nevoită să-și închidă mica fabrică de tricouri din cauza dificultăților financiare. A lucrat ulterior în Hong Kong, ca îngrijitoare, iar în decembrie 2022 a ajuns în Noua Zeelandă, unde a solicitat azil, susținând că era amenințată de creditorii din țara natală.

Femeia a primit o viză care îi permitea să lucreze timp de un an. După ce un restaurant a acceptat să o sponsorizeze pentru o viză de angajare, aceasta a încercat să obțină un nou statut de ședere, însă cererea a fost respinsă, deoarece solicitanții de azil nu pot, în general, să solicite alte tipuri de viză în timp ce cererea lor de protecție este în curs de examinare în Noua Zeelandă.

Vize refuzate și nicio rută de întoarcere

Ranasingha a plecat în Insulele Cook, dar și a doua cerere de viză a fost respinsă. În plus, prin plecarea din Noua Zeelandă, femeia încălcase condițiile vizei pe care o deținea deja. Autoritățile i-au transmis că nu îi vor mai acorda alte vize în viitor.„Mi-a spus că ar fi mai bine să mă întorc acasă. Nu mă mai ținea nimic acolo, așa că am fost de acord să plec”, povestește femeia despre filma de consultanță la care apelase.

De atunci, femeia nu a reușit să găsească o rută prin care să ajungă în Sri Lanka. Noua Zeelandă i-a respins trei cereri de viză de tranzit, iar Australia alte patru. Nici varianta unei călătorii prin Tahiti sau Hawaii nu este posibilă, deoarece pentru procesarea vizelor trebuie să furnizeze date biometrice personal, în Noua Zeelandă.„Am pierdut atât de mulți bani pe bilete. De aproape patru ani depun cerere după cerere pentru vize, dar nimic nu funcționează”, spune ea, izbucnind în plâns.

Oaspete fără voie într-un paradis turistic

Insulele Cook sunt cunoscute pentru plajele întinse cu nisip fin și vârfurile vulcanice spectaculoase. Arhipelagul se află la aproximativ patru ore de zbor de Auckland, însă pentru Ranasingha a devenit o destinație din care nu mai poate pleca.

Femeia spune că, în comparație cu alte persoane aflate într-o situație similară, a avut noroc. Conducerea hotelului în care a ajuns i-a permis să locuiască gratuit în spațiile destinate angajaților, iar localnicii i-au oferit mâncare și haine.

Unul dintre directorii hotelului i-a dăruit chiar și o mașină de cusut, cu ajutorul căreia femeia reușește să obțină un mic venit.

„Mama îmi spune mereu că trebuie să fi făcut ceva bun în viață ca să ajung într-un loc în care oamenii sunt atât de buni cu mine”, povestește ea pentru BBC.

Un specialist în dreptul imigrației din Noua Zeelandă consideră că femeia a primit „sfaturi îngrozitoare” și atrage atenția asupra consultanților care depun cereri de imigrare fără să explice riscurile. Ranasingha susține că a plătit firmei care a consiliat-o mii de dolari neozeelandezi. „Ca să plece, trebuie să tranziteze o țară, dar nimeni nu va dori să-și asume riscul”, spune avocatul.

Autoritățile neozeelandeze au explicat că au respins solicitările deoarece nu au fost convinse că femeia intenționează cu adevărat să tranziteze țara. Reprezentanții Ministerului Imigrației au precizat că nici măcar o eventuală escortare în cătușe nu ar împiedica-o să solicite azil odată ajunsă pe teritoriul neozeelandez.

Familia încearcă acum să obțină ajutorul guvernului din Sri Lanka. Ministerul de Externe de la Colombo a anunțat că ia măsuri pentru facilitarea întoarcerii femeii și că reprezentanții diplomatici din Noua Zeelandă colaborează cu autoritățile locale.

Între timp, starea femeii se deteriorează din cauza stresului și a incertitudinii. Fratele ei a declarat pentru BBC că este profund îngrijorat de sănătatea mintală a surorii sale. „Într-una dintre discuțiile noastre, mi-a spus că, dacă nu sunt dispuși să o aducă acasă în viață, măcar să-i repatrieze trupul.”