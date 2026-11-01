Și, spun că au trăit experiențe memorabile. Sărbătoarea importată de peste Ocean a fost prilej de colindat și pentru mulți prichindei care au mers din casă în casă și au fost răsplătiți cu dulciuri pentru felul în care s-au deghizat.

Într-un decor care le-a depășit așteptările turiștilor străini, Castelul Bran și-a deschis larg porțile în fața celor care și-au cumpărat bilet cu luni de zile înainte, pentru noaptea de Haloween. Turiștii s-au costumat în cele mai inspirate sau stranii feluri.

Turistă: „Am venit aici să-mi găsesc soțul"

Contesă: „Îmi plac poveștile înfricoșătoare, am venit tocmai din Texas ca să mă îngrozesc."

20 de încăperi au fost „bântuite” de spirite malefice, ființe misterioase și nobili sângeroși. În întunericul străbătut de lumini palide, peste 30 de actori, acompaniați de sunete înfricoșătoare, au făcut seara și mai intensă.

Doar sâmbătă, castelul a fost vizitat de 4.000 de oameni, plus alți 1.300 care au ales pachetul complet, cu tur și petrecere cu DJ, care a costat între 700 și 3.000 de lei.

Conform sărbătorii tradiționale, în Statele Unite, copiii merg costumați din casă în casă, iar dacă nu sunt răsplătiți cu dulciuri, sperie gazdele. Și la noi cei mici și-au compus cu atenție costume înfricoșătoare și, însoțiți de părinți, au colindat prin vecini pentru a-și umple găletușele cu dulciuri.