Un studiu recent arată că motorul recrutărilor este susținut de cumpărăturile și vacanțele de sărbători, dar și de marile proiecte de infrastructură aflate în derulare. La Păltiniș, în județul Sibiu, complexul de schi are nevoie de 60 de angajați pentru sezonul de iarnă.

Dan Gherman, reprezentant complex de schi: „Angajăm persoane atât la parcare, la centrul de închirieri, la barurile noastre sau après-schi.”

Apropierea sărbătorilor de iarnă, cu petreceri și sejururi, face ca sectorul ospitalității să fie unul dintre cele mai active acum pe piața muncii.

Denisa Dogaru, reprezentantul unui restaurant din Brașov: „Ospătar, bucătar, picol, ajutor la vase. Sunt posturi nu foarte căutate în zilele noastre și este foarte greu să găsești oameni pregătiți.”

Cercetarea realizată de o companie de resurse umane a chestionat 525 de angajatori din întreaga țară. 27%dintre ei își propun să facă angajări până la sfârșitul anului, iar 22% plănuiesc reduceri de personal.

Cristina Vajda, reprezentanta unei agenții de recrutare: „De obicei, sfârșitul de an vine cu proiecte noi, mai ales pe ultimele trei luni din an, până la Crăciun, și atunci este nevoie de candidați pentru a finaliza aceste proiecte.”

În topul domeniilor de activitate cu previziuni de angajare semnificative se află construcțiile, imobiliarele, comerțul și logistica. O companie care va face deszăpezirea caută șoferi pentru utilajele de intervenție. Salariile pleacă de la 4.0000 de lei în mână, plus bonuri de masă și asigurare medicală.

Alexandru Tănase, managerul companiei: „Ne dorim să angajăm 20 - 25 de șoferi. Această angajare o facem, în primă parte, pe perioada determinată, pe sezonul rece.”

Cele mai multe intenții de recrutare sunt concentrate în regiunea de nord-est a țării, în timp ce sud-vestul țării înregistrează cea mai slabă dinamică a angajărilor.

Pe de altă parte, dacă marii contributori la PIB, precum industria auto și sectorul IT, sunt în stand-by, piața este susținută - pe lângă construcții și zona HoReCa - și de vânzări, client service, logistică și sectorul financiar.

Din punct de vedere salarial, mediile nete naționale sunt de 5.500 de lei pentru un contabil, 4.500 de lei pentru un agent de vânzări și 3.600 de lei în zona client service.