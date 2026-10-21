Rămasă fără haine și obiecte personale, familia a fost nevoită să cheltuiască 220.000 de rupii (aproximativ 2.070 de euro) pentru a cumpăra articole de strictă necesitate. După 11 ani de dispute, o comisie pentru protecția consumatorilor a decis că operatorul aerian trebuie să suporte consecințele serviciilor necorespunzătoare, scrie The Times of India.

Bagajele au lipsit pe toată durata vacanței în Singapore

Cazul îl are în centru pe Dayal Wadhwani, un locuitor din Bhat, India, care a călătorit în Singapore alături de alți patru membri ai familiei, pentru o vacanță de șapte zile, în ianuarie 2015.

La sosire, cei cinci au constatat că bagajele lor nu ajunseseră la destinație. Reprezentanții companiei aeriene le-ar fi comunicat că acestea nu fuseseră încărcate în avionul care plecase din Ahmedabad și că urmau să sosească în aceeași seară, cu un alt zbor.

Bagajele nu au mai ajuns însă pe parcursul întregii vacanțe.

Fără hainele și obiectele personale, membrii familiei au fost nevoiți să cumpere produsele de care aveau nevoie pentru a-și continua șederea. Cheltuielile s-au ridicat la 4.439 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 220.000 de rupii (2.070 de euro, la un curs orientativ).

De ce a refuzat inițial comisia să ramburseze banii

După revenirea în India, Wadhwani a transmis companiei Air India o notificare juridică. În lipsa unui răspuns, acesta a sesizat comisia pentru soluționarea litigiilor privind protecția consumatorilor din Ahmedabad.

Prima decizie i-a acordat despăgubiri de 100.000 de rupii (aproximativ 940 de euro), dar a respins solicitarea de rambursare a banilor cheltuiți pe haine. Argumentul a fost că familia păstrase articolele cumpărate și continuase să le folosească după întoarcerea acasă.

Nemulțumit de hotărâre, Wadhwani a făcut apel la Comisia de Stat din Gujarat pentru soluționarea litigiilor privind protecția consumatorilor.

Argumentul Air India, respins de comisia de stat

În cadrul apelului, compania aeriană a susținut că familia ar fi trebuit să predea hainele cumpărate dacă dorea să primească rambursarea cheltuielilor. În caz contrar, potrivit argumentului Air India, pasagerii ar fi beneficiat atât de bunurile achiziționate, cât și de recuperarea banilor.

Comisia de stat nu a fost de acord cu această interpretare și a subliniat că lipsa bagajelor afectează în mod direct experiența unei vacanțe.

„Dacă bagajele care conțin astfel de articole nu ajung la destinație, călătorul este privat nu numai de lucrurile esențiale, ci și de obiectele destinate relaxării și recreerii”, a explicat comisia, potrivit publicației The Times of India.

Instituția a arătat că achizițiile făcute în asemenea situații nu pot fi tratate ca simple cumpărături de vacanță. Pasagerii sunt obligați să cheltuiască bani neprevăzuți pentru a înlocui obiectele care ar fi trebuit să se afle în bagaje, iar aceste costuri le pot reduce bugetul disponibil pentru activitățile planificate.

Câți bani trebuie să plătească Air India

Comisia de stat a admis solicitarea de rambursare, dar a ținut cont de faptul că familia a păstrat și a folosit hainele cumpărate.

Astfel, din valoarea cheltuielilor au fost deduse 25%, iar suma de 375 de dolari singaporezi (250 de euro), achitată anterior de Air India, a fost luată în calcul la stabilirea despăgubirii.

În urma acestor ajustări, compania aeriană trebuie să ramburseze 150.000 de rupii (1.410 euro) pentru cumpărăturile efectuate de familie.

La această sumă se adaugă despăgubirile de 100.000 de rupii (940 de euro) pentru serviciile necorespunzătoare.

În total, Air India trebuie să plătească 250.000 de rupii (2.350 de euro).

Decizia reprezintă o victorie pentru familie, care a contestat timp de 11 ani refuzul de a-i fi rambursate cheltuielile provocate de lipsa bagajelor.