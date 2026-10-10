Un tribunal al Comisiei pentru Închirieri Rezidențiale (Residential Tenancies Board – RTB) a analizat dovezi privind presupuse comportamente antisociale la proprietatea din Ticknevin, Carbury, comitatul Kildare, precum și un incident în urma căruia partenerul chiriașei, Charlean Reilly, a fost arestat la acea adresă, relatează Irish Times.

Cu toate acestea, tribunalul a constatat că aparenta opoziție a proprietarului, Nigel Brennan, față de prezența partenerului lui Reilly la locuință i-a influențat modul în care o privea pe chiriașă.

Tribunalul a stabilit că cele trei notificări de încetare a contractului de închiriere trimise lui Reilly în martie, aprilie și mai 2025, pe fondul presupuselor comportamente antisociale, nu aveau o justificare întemeiată și i-au afectat dreptul de a locui în liniște în imobil.

Instanța a remarcat că Reilly nu era responsabilă pentru comportamentele reclamate și că luase măsuri pentru a preveni astfel de incidente, inclusiv obținerea unui ordin judecătoresc împotriva partenerului său.

Pentru o perioadă, proprietarul a spus că a avut o relație bună cu Reilly.

Brennan moștenise locuința închiriată și terenurile agricole din jur de la un unchi. El a declarat tribunalului că a continuat să lucreze terenurile din apropierea proprietății. Potrivit proprietarului, partenerul chiriașei s-a mutat în locuință la începutul anului 2024. Brennan a spus că prezența acestuia îi provoca îngrijorare.

Ce acuzații i-a adus proprietarul

Proprietarul a susținut că la locuință au avut loc mai multe incidente de comportament antisocial. El a afirmat că, într-o anumită ocazie, partenerul lui Reilly a amenințat că va incendia casa. De asemenea, a susținut că acesta a intrat prin efracție în locuință într-o zi din luna iunie și că „în interior au fost găsite sânge și un cuțit”.

În declarația sa, Reilly a spus că partenerul ei nu locuise în imobil, dar a recunoscut că venea frecvent și rămânea peste noapte o dată sau de două ori pe săptămână. În timpul interogatoriului, ea a precizat că acesta avea obligații impuse prin eliberarea pe cauțiune, care îl împiedicau să locuiască permanent la acea adresă.

Reilly a afirmat că, după weekendul de Paște, care a fost în perioada 18-20 aprilie, alimentarea cu apă a proprietății a fost întreruptă. Potrivit acesteia, măsura a venit după ce Brennan ar fi amenințat că va opri apa.

Proprietarul a declarat că a aflat despre o problemă cu o scurgere de apă pe terenurile agricole și la locuință după ce a primit o factură de 5.000 de euro de la compania Irish Water. Potrivit celor prezentate tribunalului, au fost necesare lucrări de reparație.

Reilly a spus că a fost nevoită să meargă la rude pentru a-și îmbăia copiii și să aducă apă de la locuințele acestora pentru a trage apa la toaletă în propria casă.

Întrebată în timpul interogatoriului, Reilly a confirmat că a chemat poliția irlandeză la proprietate după incidentele de presupus comportament antisocial. Când i s-a spus că aceste situații l-au alarmat pe proprietar, ea a răspuns că nu comportamentul ei provocase îngrijorarea.

Ce a decis tribunalul

În concluziile sale, tribunalul a considerat mai credibilă versiunea lui Reilly, potrivit căreia partenerul său era doar un vizitator și „nu avea acces nerestricționat” la locuință.

Tribunalul a remarcat că Reilly solicitase și obținuse un ordin judecătoresc prin care accesul partenerului său la proprietate era restricționat. Acest lucru demonstra că ea nu era de acord cu comportamentul partenerului și nu îl tolera, a precizat tribunalul.

„Tribunalul observă că este posibil ca proprietarului să nu-i fi plăcut sau să nu fi dorit prezența partenerului chiriașei în locuință. Cu toate acestea, tribunalul constată că această atitudine i-a influențat modul în care o privea pe chiriașă”, se arată în decizie.

Tribunalul a acceptat că Reilly nu era responsabilă pentru incidentele de comportament antisocial reclamate de Brennan.

„Deși proprietarul ar fi putut avea motive de îngrijorare, chiriașa era cea care trebuia să decidă cine o putea vizita în locuință. Încercările proprietarului de a descuraja vizitele partenerului acesteia au constituit o ingerință nejustificată în dreptul ei de a folosi locuința în mod exclusiv și în liniște”, a stabilit tribunalul.

În cele din urmă, Reilly a părăsit voluntar locuința în luna august. Cu toate acestea, tribunalul a constatat că ultimele sale luni în imobil au fost afectate de acțiunile proprietarului, menționând alimentarea cu apă „sub standardele normale” și transmiterea mai multor notificări de încetare a contractului fără o justificare întemeiată.

Tribunalul l-a obligat pe Brennan să îi plătească lui Reilly despăgubiri de 6.000 de euro pentru încălcarea obligației de a-i asigura dreptul de a folosi locuința în mod exclusiv și în liniște.