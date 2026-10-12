Dosarul a fost trimis în instanţă de Parchetul General în iunie 2024 şi a primit după doi ani o primă soluţie în cameră preliminară, în condiţiile în care Codul de procedură penală prevede un termen de recomandare de 60 de zile.

Trebuie menţionat că decizia de începere a procesului pe fond nu este definitivă şi poate fi contestată de inculpaţi.

Magistratul a mai decis menţinerea sechestrului instituit de procurori în timpul anchetei, motivând că despăgubirile solicitate de un număr foarte mare de părţi civile se ridică la 53.333.000 euro şi 516.000 lei.

Pe de altă parte, judecătorul a admis o cerere a inculpaţilor şi a sesizat Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 34 din Legea nr. 201/2023, şi o excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Cei doi patroni ai staţiei GPL din Crevedia, Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă, au fost trimişi în judecată de Parchetul General pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

În dosar a fost trimisă în judecată şi firma celor doi, Flagas SRL, care deţine staţia GPL de la Crevedia.

Ionuţ Doldurea este fiul fostului primarul din Caracal Ion Doldurea, care şi-a dat demisia în luna septembrie.

Tragedia a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era efectuat un transfer de gaz între două cisterne. În urma exploziilor, şase persoane au decedat, 54 au fost rănite, opt case au fost distruse total şi 80 parţial.

Procurorii susţin că incendiul şi exploziile au fost cauzate de scurgerile de gaze de la autocisternele sau cisternele-depozit amplasate în curtea firmei şi de existenţa unei surse de aprindere.

La imobilul din Crevedia nu se putea derula nicio operaţiune cu GPL (depozitare, transvazare etc.), deoarece pentru respectiva locaţie nu existau avizele şi autorizaţiile instituţiilor abilitate.

Anchetatorii mai susţin că Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă au promovat în cadrul firmei Flagas SRL o politică de funcţionare grefată pe încălcarea repetată a dispoziţiilor legale în materia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor privind derularea operaţiunilor de alimentare, transport, transvazare şi depozitare cu combustibil GPL, la punctul de lucru neautorizat amplasat în comuna Crevedia.

Astfel, a fost autorizată şi impulsionată desfăşurarea de activităţi de descărcare a produsului GPL din cisterne auto, autorizate ADR, în rezervoare-cisternă, neautorizate ADR, precum şi utilizarea unei pompe mobile improvizate, neautorizate, în condiţiile inexistenţei unor proceduri de lucru autorizate pentru realizarea activităţilor de descărcare/încărcare GPL.

Toate acestea s-au desfăşurat într-o locaţie neautorizată situată într-o zonă puternic populată şi au creat premisele producerii la data de 26 august 2023, în intervalul orar 18:48 - 21:46, a unei prime explozii urmată de un incendiu, în contextul apariţiei unui defect de etanşare pe unul dintre furtunurile de transvazare/alt reper, ce a condus la crearea unor nori de GPL în amestec cu aerul, în diverse concentraţii, inclusiv în domeniul de explozivitate - în conjuncţie cu o sursă eficientă de aprindere, precum şi premisele propagării incendiului şi producerii unei succesiuni de alte opt explozii ale unor nori de vapori.

În timpul anchetei, procurorii au pus sechestru pe 63 de imobile aparţinând firmei Flagas SRL şi opt imobile aparţinându-le celor doi inculpaţi, conturi bancare şi acţiuni deţinute la alte firme.