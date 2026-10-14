Tribunalul Superior de Justiție din Navarra, Spania, a confirmat nulitatea concedierii, apreciind că există indicii de discriminare legate de exercitarea drepturilor privind concilierea vieții profesionale cu cea de familie, scrie Noticias Trabajo.

Pe lângă despăgubirile pentru prejudiciul moral, compania este obligată să o reîncadreze pe femeie și să îi achite salariile aferente perioadei scurse de la concediere. Instanța a considerat că angajatorul nu a reușit să demonstreze că decizia de concediere avea motive obiective, independente de solicitarea angajatei de a lucra în continuare în tura de noapte.

A cerut să lucreze noaptea pentru a-și crește copilul

Femeia era angajată din septembrie 2022, în baza unui contract pe durată determinată, și primea un salariu brut de 71,91 euro pe zi. După ce a devenit mamă, în 2023, s-a întors la serviciu în februarie 2024, cu program redus, pentru a se ocupa de copil.

La scurt timp, a fost victima unui incident de violență de gen, în urma căruia a intrat temporar în concediu medical și i-a fost recunoscut statutul de familie monoparentală.

Când a revenit la muncă, femeia a solicitat să lucreze exclusiv în tura de noapte, astfel încât să poată avea grijă de fiul său. Compania a acceptat modificarea pentru șase luni. Potrivit instanței, perioada fusese chiar sugerată de departamentul de resurse umane, pentru ca angajata să poată solicita ulterior prelungirea măsurii.

Concediată chiar în ziua revenirii la serviciu

La 18 februarie 2025, compania a anunțat-o prin WhatsApp că trebuie să revină la muncă pe 3 martie. Femeia a întrebat dacă poate continua să lucreze noaptea, pentru a-și îngriji copilul, însă departamentul de resurse umane i-a transmis că va trebui să revină la programul cu ture rotative.

Angajata a explicat că nu putea respecta acest program și că avea nevoie să lucreze în continuare noaptea.

Câteva zile mai târziu, după ce au observat că numele ei nu apărea în graficele de lucru, reprezentanții companiei au susținut că era vorba despre o eroare și au programat-o pentru 3 martie.

În ziua în care s-a prezentat la serviciu, femeia a primit însă decizia de concediere. Angajatorul a invocat motive organizatorice și de producție, susținând că performanțele sale nu atingeau nivelul cerut. Compania i-a oferit o compensație de 2.009,83 euro.

Un element important reținut în dosar a fost lipsa oricăror reclamații anterioare privind activitatea femeii. După concediere, starea sa de anxietate s-a agravat, iar aceasta a avut nevoie de tratament medicamentos.

Prima instanță a declarat concedierea nulă

Tribunalul Social nr. 3 din Pamplona/Iruña a declarat concedierea nulă și a obligat compania să o reangajeze pe femeie, să îi plătească salariile restante și să îi acorde despăgubiri de 30.000 de euro. Angajatorul a contestat decizia la Tribunalul Superior de Justiție din Navarra.

Instanța a respins apelul companiei, care a susținut că concedierea nu avea legătură cu solicitarea de modificare a programului și că alți cinci angajați fuseseră concediați în aceeași zi. Judecătorii au considerat că momentul concedierii reprezenta un indiciu de discriminare, iar firma nu a demonstrat existența unor motive legitime.

„Este clar că motivul concedierii nu este altul decât solicitarea reclamantei de modificare a programului de lucru, întemeiată pe îngrijirea copilului său, de care se ocupă exclusiv”, a precizat instanța. Judecătorii au menținut și despăgubirile de 30.000 de euro, reținând că pierderea locului de muncă agravase starea de anxietate a femeii.