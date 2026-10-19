Își dorea un copil, dar soțul nu voia să audă de acest lucru. Apoi, după ani de căsnicie, el i-a mărturisit că se îndrăgostise de un bărbat. Așa a început procesul de la tribunalul din Pistoia, în care femeia a cerut despăgubiri de 50.000 de euro. Cazul, relatat de publicația Repubblica, s-a încheiat printr-un acord privat între cei doi foști soți, care între timp au divorțat, relatează Corriere Adriatico.

Visul de a deveni mamă și refuzul soțului

Cei doi s-au căsătorit la sfârșitul anilor ’90 și, după o perioadă în care relația a fost armonioasă, au decis să se mute în Toscana. Atunci, povestește femeia în fața instanței, dorința de a avea un copil a devenit un subiect frecvent în familie. Ea discuta adesea despre acest lucru cu soțul său, care însă ar fi evitat mereu să ia o decizie.

Cu timpul, relația s-a deteriorat, la fel și viața intimă. Femeia nu a renunțat la dorința de a deveni mamă. S-a interesat despre congelarea ovulelor și a propus fertilizarea in vitro, însă soțul ar fi refuzat să doneze spermă. După alți câțiva ani, a venit momentul decisiv: bărbatul i-a spus că a cunoscut un alt bărbat, de care s-a îndrăgostit, și că își dorește să fie alături de el.

Pentru femeie, vestea a fost o lovitură puternică. În fața judecătorilor, ea a explicat că descoperirea a scos la iveală sau a agravat anumite probleme de sănătate, printre care un sindrom depresiv. De asemenea, a susținut că starea sa de sănătate fizică și psihică s-a deteriorat, cu efecte inclusiv asupra activității profesionale.

Astfel, femeia a solicitat despăgubiri pentru prejudicii materiale, biologice și morale, invocând încălcarea drepturilor legate de familie, sănătate, viață sexuală și procreare, potrivit motivelor prezentate de judecător în rezumatul cauzei. În opinia sa, fostul soț a avut un comportament ilicit deoarece „nu ar fi informat-o, nici înainte de căsătorie, nici în timpul acesteia, despre propria homosexualitate”.

Fostul soț a respins această interpretare. El a susținut că relația era în criză de mai mulți ani, că cei doi hotărâseră să locuiască separat și că soția avusese o relație extraconjugală, pe care el o considera adevărata cauză a destrămării căsniciei. Bărbatul a subliniat, de asemenea, că nimeni nu îl poate obliga să întrețină relații intime sau să aibă un copil.

În timpul procesului, judecătorul a dispus inițierea unei proceduri de negociere asistată. După un prim blocaj și luni de discuții, cei doi foști soți au ajuns la un acord privat. Între timp, divorțaseră. Prin urmare, instanța nu a mai analizat fondul cauzei, iar înțelegerea dintre cei doi a pus capăt procesului.