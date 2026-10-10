De la început, reprezentanții companiei au considerat că angajata a încălcat regulamentul intern, folosind un beneficiu destinat altei persoane. Instanța a subliniat însă că, pentru ca concedierea să fie justificată, trebuia dovedit că femeia a beneficiat efectiv de reducere, lucru care nu s-a întâmplat, relatază publicația spaniolă Noticias Trabajo.

Potrivit hotărârii din 25 martie 2026, femeia lucra ca asistentă de vânzări din 24 noiembrie 2005, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, cu timp parțial, la un magazin Carrefour din provincia Cádiz. Înainte de acest incident, nu primise nicio sancțiune și nu fuseseră semnalate probleme de comportament.

În martie 2021, angajata a servit un client care a făcut o cumpărătură în urma căreia a primit un cupon de reducere în valoare de 8,83 euro. Câteva zile mai târziu, mai multe produse au fost achitate la casa de marcat folosind acest cupon și un altul, în valoare de 1,11 euro. Carrefour a susținut încă de la început că primul cupon aparținea clientului și că angajata l-a folosit în interes personal.

Angajații nu pot păstra cupoanele de reducere

Compania a considerat că acest comportament reprezenta o încălcare gravă a regulamentului intern, care interzice în mod expres angajaților să păstreze cupoane sau să folosească reduceri destinate clienților. Prin urmare, în mai 2021, femeia a fost informată că este concediată.

Aceasta a dat Carrefour în judecată, iar Tribunalul i-a dat câștig de cauză în 2023, declarând concedierea nejustificată. Instanța a oferit companiei două opțiuni: să o reangajeze în aceleași condiții ca înainte sau să îi plătească despăgubiri în valoare de 27.775,91 euro.

Dacă Carrefour ar fi ales reangajarea, compania ar fi trebuit să îi achite și salariile pe care femeia nu le-a primit de la concediere până la pronunțarea hotărârii, calculate la o rată de 41,18 euro pe zi.

Carrefour nu a putut dovedi că angajata a folosit reducerea

Carrefour a contestat hotărârea la Tribunal, susținând că angajata a încălcat regulile interne privind folosirea cupoanelor și a reducerilor. Potrivit companiei, femeia cunoștea aceste reguli, deoarece semnase mai multe documente de informare pe parcursul perioadei în care lucrase acolo.

Reprezentanții companiei au argumentat că însușirea unui bun care aparține unui client reprezintă o abatere „foarte gravă”, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil marilor magazine, care justifică o concediere disciplinară.

Instanța a dat dreptate companiei în privința existenței acestor reguli, dar a subliniat că, în acest caz, nu s-a dovedit că angajata și-a însușit cuponul de reducere. De asemenea, nu s-a putut demonstra că suma era asociată unui card personal, netransferabil, Carrefour Club, deoarece bonul fiscal nu conținea numărul de membru.

Compania a prezentat și imagini surprinse de camerele de supraveghere, însă acestea nu au fost acceptate ca probe, întrucât angajata nu putea fi identificată în mod clar. În plus, nu au fost prezentate dovezi că plata cumpărăturilor s-ar fi făcut cu cardul bancar al femeii.

Carrefour trebuie să o reangajeze sau să o despăgubească

Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei a respins apelul Carrefour și a menținut hotărârea anterioară, prin care concedierea angajatei fusese declarată nejustificată. Astfel, compania va trebui să o reangajeze sau să îi plătească despăgubirile stabilite de instanță și să suporte cheltuielile de judecată aferente apelului, în valoare de 500 de euro plus TVA.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă a Spaniei, printr-o cale de atac destinată unificării practicii judiciare, astfel că nu este definitivă.