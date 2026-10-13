Ancheta a pornit, printre altele, de la cazul unui cuplu de pensionari în vârstă de 84 de ani, care ar fi descoperit că le-au dispărut aproape 150.000 de euro, economisiți de-a lungul vieții, relatează fanpage.it.

Verificările vizează aproximativ zece conturi suspecte, iar compania poștală a anunțat că este dispusă să despăgubească persoanele prejudiciate.

Au descoperit că economiile de-o viață dispăruseră din conturi

Cazul a fost semnalat în localitatea Rovetta, din provincia italiană Bergamo, după ce un bărbat în vârstă de 84 de ani a mers la oficiul poștal pentru a retrage 10.000 de euro, bani necesari reparării acoperișului locuinței.

În acel moment, pensionarul ar fi aflat că nu mai deținea conturi de economii, titluri de economii poștale sau depozite de valori mobiliare. Ulterior, și soția sa ar fi descoperit că economiile din contul personal dispăruseră.

În total, cei doi ar fi pierdut aproximativ 148.000 de euro. Bărbatul a depus o plângere la carabinieri în luna iunie, după ce a constatat că nu mai avea acces la banii pe care îi economisise.

Cum ar fi fost descoperite presupusele retrageri frauduloase

Potrivit relatării celor doi pensionari, suspiciunile au apărut în timpul unor lucrări de renovare a locuinței.

Între ianuarie și aprilie, femeia ar fi primit patru plicuri care conțineau câte 2.500 de euro și purtau ștampila oficiului poștal. Sumele ar fi fost prezentate drept bani retrași din economiile sale.

După apariția unei probleme legate de una dintre plăți, au fost declanșate verificări interne. Acestea ar fi scos la iveală mai multe nereguli în operațiunile efectuate prin intermediul oficiului poștal.

În conturile bărbatului ar fi fost identificate peste 150 de retrageri în perioada 2023–2024. În cazul soției sale, anchetatorii ar fi descoperit alte 19 operațiuni, cu valori cuprinse între 1.000 și 7.000 de euro.

Cei doi pensionari susțin că nu au autorizat tranzacțiile și că semnăturile folosite pentru efectuarea acestora ar fi fost falsificate.

Alte zece conturi suspecte, verificate de anchetatori

Cazul ar putea fi mult mai amplu decât cel al cuplului de pensionari. Verificările interne efectuate de compania poștală italiană Poste Italiane ar fi identificat aproximativ zece conturi cu tranzacții suspecte.

Prejudiciul total estimat ar ajunge la cel puțin 500.000 de euro, potrivit informațiilor apărute în presa italiană.

În centrul anchetei se află fosta directoare a oficiului poștal din Rovetta. Femeia, în vârstă de aproximativ 40 de ani și originară din localitatea Fino del Monte, a fost concediată în septembrie și este cercetată de procurori.

Aceasta a negat toate acuzațiile care i se aduc. Vinovăția sa urmează să fie stabilită de autoritățile judiciare.

Compania Poste Italiane a depus o plângere și s-a constituit parte vătămată în acest caz. Reprezentanții săi și-au exprimat disponibilitatea de a restitui sumele retrase în mod nejustificat clienților care vor dovedi că au dreptul la despăgubiri.

Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele în care au fost efectuate operațiunile suspecte, valoarea exactă a prejudiciului și numărul total al persoanelor afectate.