Hoții au spart geamul unui camion și au furat mai multe obiecte, inclusiv cardul de carburant al unității. Fără să observe imediat dispariția acestuia, pompierii au descoperit ulterior că fusese folosit de 137 de ori, la 14 benzinării din zonă, relatează publicația franceză L'Independant.

Pompierii din cadrul Serviciului Departamental de Pompieri și Salvare din Aisne (SDIS) nu și-au imaginat că spargerea geamului unuia dintre camioanele lor va avea consecințe atât de costisitoare.

Din vehicul au fost furate mai multe obiecte, printre care și cardul de carburant. Dispariția acestuia nu a fost observată imediat, iar hoții au profitat de situație pentru a alimenta în repetate rânduri.

Cardul a fost utilizat de 137 de ori, iar prejudiciul total a ajuns la 22.000 de euro. Alimentările au fost efectuate la 14 benzinării din împrejurimi.

Suspecții au folosit mașini cu numere false

Pentru a-și ascunde identitatea, suspecții au luat numeroase măsuri de precauție. Aceștia au folosit mai multe vehicule cu numere de înmatriculare false și s-au deghizat pentru a evita identificarea de către camerele de supraveghere.

Ancheta desfășurată de jandarmii din Sissonne și Laon a dus, în cele din urmă, la identificarea a patru suspecți: doi adulți, un bărbat și o femeie, precum și doi adolescenți în vârstă de 15 ani, relatează publicația L'Aisne Nouvelle.

Cei doi adulți au fost judecați în procedură de urgență vineri, 2 octombrie, în fața Tribunalului Corecțional din Laon. Deși au fost achitați pentru unele dintre acuzații, ambii au primit pedepse de 18 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani.

În cazul bărbatului, instanța a impus și obligația de a munci și de a plăti despăgubiri.

Judecătorii au dispus confiscarea sumei de 1.086,15 euro, ridicată în timpul percheziției, precum și restituirea sumei de 4.843 de euro provenite dintr-un alt bun confiscat.

Cei doi vor trebui să achite și despăgubiri parțiale către Serviciul Departamental de Pompieri și Salvare. Primul bărbat va plăti 1.066,15 euro, iar cel de-al doilea, 4.602,39 euro, pentru pagubele materiale provocate.

Parchetul vrea să conteste verdictul

Procurorii s-au declarat nemulțumiți de hotărârea instanței și iau în calcul contestarea acesteia.

„Deznodământul acestei audieri este destul de dezamăgitor și luăm în considerare posibilitatea de a face apel atât împotriva achitărilor, cât și împotriva pedepselor și confiscărilor dispuse”, a declarat procurorul Jean-Baptiste Miot pentru publicația citată.

Cei doi adolescenți de 15 ani vor fi judecați separat, la sfârșitul anului, de instanța pentru minori din Laon. Aceștia au fost aduși în fața judecătorului pentru minori pe 30 septembrie și plasați în grija autorităților. Unul dintre ei a fost, de asemenea, plasat sub control judiciar.