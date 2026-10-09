Printre acestea se numără și 10.000 de sticle de Solaia, unul dintre vinurile de prestigiu ale producătorului toscan, scrie tgcom24.mediaset.it.

Furtul, care ar fi cel mai mare de acest fel din Italia, a fost comis duminică noaptea de un grup format din cel puțin șapte persoane. Suspecții au plecat cu un transport de vinuri ale căror prețuri variază între 120 și 300 de euro pe sticlă.

Cum au reușit să plece cu 30.000 de sticle

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, hoții au dezactivat sistemul de alarmă și au oprit camerele de supraveghere instalate în cramă înainte de a pătrunde în incintă cu două camioane.

Pentru a transporta cantitatea impresionantă de vin, aceștia ar fi folosit chiar stivuitoarele companiei. Furtul a fost descoperit abia luni dimineață, când angajații au ajuns la sediu și au constatat că sticlele dispăruseră.

Conducerea cramei consideră că în spatele jafului s-ar putea afla o grupare cu experiență, care ar fi vizat și alte crame italiene în ultimele luni.

„Cu siguranță este o bandă foarte bine pregătită”, a declarat Renzo Cotarella, directorul general, pentru Corriere della Sera.

Acesta a subliniat amploarea fără precedent a incidentului: „Un furt de o asemenea amploare și cu o asemenea valoare nu a mai avut loc niciodată în Italia”.

Doar 60.000-70.000 de sticle sunt produse anual

Printre vinurile dispărute se află Solaia, Tignanello și Guado al Tasso, etichete apreciate de colecționari și pasionații de vinuri premium. Valoarea ridicată a sticlelor și cantitatea mare sustrasă ar putea îngreuna valorificarea întregului transport fără a atrage atenția.

Un caz deosebit este cel al vinului Solaia, din care sunt produse anual aproximativ 60.000-70.000 de sticle. Dispariția a 10.000 de exemplare reprezintă, astfel, o cantitate semnificativă raportată la producția anuală a acestui vin.

Sticlele furate ar putea ajunge la colecționari sau la proprietarii unor baruri specializate în vinuri. Cu toate acestea, comercializarea lor prin canale neoficiale ar putea ridica suspiciuni, mai ales dacă sunt oferite la prețuri neobișnuit de mici.

Compania a început să își informeze clienții din întreaga lume, îndemnându-i să fie precauți în cazul ofertelor care nu provin din surse autorizate.