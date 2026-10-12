O persoană necunoscută a accesat ilegal bazele de date și susține că a furat informații despre numele clienților, adresele lor de email și istoricul plăților.

În cazul în care se confirmă acest lucru, datele ar putea fi folosite pentru înșelătorii, susțin specialiștii. Reprezentanții companiei spun însă că activitatea de salubrizare nu a fost afectată și încearcă să stabilească dacă hackerul chiar a furat datele, așa cum susține.

Potrivit notificărilor transmise clienților, o persoană neidentificată a obținut acces neautorizat la baza de date a aplicației companiei de salubrizare. Operatorii spun că nu au putut stabili dacă informațiile au fost și copiate. Cel care a intrat în sistem susține însă că le deține. Printre datele vizate sunt numele clienților, adresele, numerele de telefon și chiar numărul persoanelor declarate într-o locuință. La acestea se adaugă istoricul plăților și al facturilor, cu sumele și termenele de achitare. Tocmai aceste detalii pot fi folosite în numeroase escrocherii, spun specialiștii.

Răzvan Cioargă, expert în securitate cibernetică, Universitatea Politehnica Timișoara: „Pot să creeze contracte la instituții de credite, pe baza acelor nume se poate găsi foarte ușor adresa fizică, după care intrăm deja într-o parte ușoară, unde sunt tot felul de escrocherii, trimis de colete false.”

Petru Olariu, președinte Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara: „E o surprindere, pentru că dacă o astfel de companie a fost atacată, ce să zicem noi de o asociație de locatari.”

Localnici: „Nu-i ok deloc, și eu am pățit la rândul meu în trecut.”

„La toate ar trebui măsuri de securitate.”

Incidentul a fost raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică și Autorității pentru Protecția Datelor. Au fost sesizate și organele de urmărire penală, iar specialiștii verifică sistemul informatic.

Corespondent PROTV: „Reprezentanții companiei ne-au transmis că activitatea de salubrizare nu a fost afectată. De altfel, ei susțin că toți clienții au fost notificați despre incident și sfătuiți să își schimbe parolele de acces.”

Compania deservește peste 700.000 de clienți, dar spune că datele cardurilor bancare nu au fost afectate, deoarece plățile sunt procesate separat. Clienții sunt însă avertizați să verifice orice solicitare de plată suspectă.

Investigația Directoratului Național de Securitate Cibernetică va stabili amploarea incidentului. Reprezentanții instituției au transmis că vor reveni cu clarificări în perioada următoare.