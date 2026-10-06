În timpul urmăririi, a furat trei mașini pe care le-a abandonat și a rănit mai mulți șoferi, dar și un agent. Anchetatorii i-au reconstituit acum traseul și îl acuză inclusiv de tentativă de omor.

Seria incidentelor începe în seara de 12 septembrie 2025, în Milano. Individul atacă un șofer, îi fură mașina și dispare.

Peste noapte, mașina este identificată de o patrulă a Poliției Rutiere din Padova și oprită pe autostrada A4, în provincia Vicenza.

Când oamenii legii încearcă să-l oprească, românul lovește un polițist. Agentul este trântit la pământ și târât câțiva metri, relatează Poliția de Stat Italiană.

Fugarul a reușit să scape și a abandonat mașina, iar a doua zi, ca să-și piardă urma, au urmat alte furturi, în timpul cărora proprietara unui autoturism a fost rănită.

O pană l-a forțat să abandoneze ultima mașină furată, iar spre seară a ajuns cu o dubă la granița Italiei cu Slovenia. Acolo, polițiștii i-au pierdut urma, dar nu au aflat și dacă a trecut frontiera.

Corespondent Știrile ProTV: „În spatele acestei urmăriri ca în filme, care a durat mai bine de 48 de ore, se află un român de 31 de ani, cunoscut de autoritățile din zonă. La acea vreme, individul se afla în arest la domiciliu, măsură luată pentru alte jafuri comise. Căutat timp de aproape un an și trei săptămâni, românul a fost în cele din urmă prins pe teritoriul Italiei și arestat preventiv.”

Crina Suceveanu, jurnalistă în Italia: „Distanța parcursă de el cu mașinile furate este de peste 500 de km. Au folosit elicoptere pentru a verifica exact direcția spre care se îndreaptă – zona fiind foarte mare, abruptă, cu păduri și zone accidentale, noaptea a fost foarte greu de prins și nu au reușit.”

Potrivit Poliției din Veneția, „succesiunea infracțiunilor a fost reconstituită pe baza probelor adunate, inclusiv înregistrări video de supraveghere, înregistrări telefonice și mărturii ale celor implicați”, se arată în comunicat.

Bărbatul este cercetat acum de autoritățile italiene pentru o serie de infracțiuni – evadare din arest la domiciliu, ultraj, tâlhărie, tăinuire și tentativă de omor.