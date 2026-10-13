Incidentul a avut loc duminică seara, potrivit autorităților aeroportuare din New York și Departamentului de Poliție din New Jersey, relatează news.ro, care citează Reuters și CNN.

Poliția a identificat-o pe Blair, în vârstă de 54 de ani, cunoscută pentru rolurile din filmele Cruel Intentions și Hellboy, drept suspectă în acest caz.

Selma Blair, reținută pe aeroportul JFK și transportată la spital

Actrița a fost reținută pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York și transportată la spital pentru o evaluare medicală, a precizat poliția într-un comunicat.

Potrivit aceleiași surse, două însoțitoare de zbor au suferit leziuni, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

Reprezentantul actriței a declarat că aceasta a trecut printr-o urgență medicală în timpul zborului, care ar fi stat la baza comportamentului reclamat de echipaj.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la presupusul comportament”, a declarat reprezentantul său.

Acesta a precizat că actrița a primit îngrijiri medicale imediat după aterizare și că starea sa era stabilă.

„La aterizare, ea a primit îngrijiri medicale imediate și se află în prezent într-o stare stabilă”, a adăugat reprezentantul lui Blair.

Ce s-ar fi întâmplat în timpul zborului

O înregistrare audio a comunicațiilor dispeceratului, publicată pe site-ul ATC.com și obținută de CNN, arată că personalul medical a fost solicitat să întâmpine aeronava la sosirea pe aeroportul JFK, duminică seara. Inițial, intervenția era necesară pentru acordarea de îngrijiri medicale celor două însoțitoare de zbor.

Înregistrarea menționează ulterior leziuni minore, printre care „o sângerare nazală, precum și câteva urme de mușcături”, fără a preciza cine le-a suferit. De asemenea, în comunicările radio se afirmă că pasagera ar fi „lovit cu capul peretele despărțitor”.

Ulterior, o sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru CNN că Blair ar fi mușcat o însoțitoare de zbor și ar fi provocat răni prin lacerație unei alte membre a echipajului. Potrivit aceleiași surse, actrița a trebuit să fie imobilizată cu ajutorul unor curele din plastic.

Sursa a mai relatat că Blair a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Jamaica din apropiere și că, în timpul transportului, ar fi lovit în mod repetat cu piciorul în cap un polițist. Potrivit oficialului citat de CNN, actrița ar fi agresat și o asistentă medicală după ce a ajuns la spital.

Un avocat al actriței s-a întâlnit ulterior cu aceasta la spital și a preluat animalul de asistență cu care călătorea, a mai precizat sursa citată.

Informațiile privind presupusele agresiuni provin din relatările unor surse din cadrul forțelor de ordine și nu reprezintă, prin ele însele, o confirmare judiciară a faptelor.

Poziția companiei Delta Air Lines

FBI investighează incidentul. Într-o declarație transmisă CNN, biroul agenției din New York a precizat că „nu comentează anchetele în curs”.

La rândul său, compania Delta Air Lines a transmis că nu tolerează comportamentele turbulente sau ilegale la bordul aeronavelor.

„Avem toleranță zero față de comportamentul turbulent sau ilegal, întrucât siguranța clienților și a echipajului este întotdeauna pe primul loc”, a declarat compania într-un comunicat transmis CNN.

Luni, spre sfârșitul după-amiezii, Blair se afla la secția de înregistrare a persoanelor arestate din cadrul Tribunalului Penal din Queens, potrivit unei surse din rândul forțelor de ordine.

Actrița a vorbit public despre diagnosticul de scleroză multiplă, pe care l-a primit în 2018. În 2021, ea a fost protagonista unui documentar care a prezentat în detaliu tratamentul urmat și experiența sa de viață cu această afecțiune.

Scleroza multiplă este o boală cronică a sistemului nervos central, în care sistemul imunitar atacă în mod eronat structuri ale organismului, în special mielina care protejează fibrele nervoase. În prezent, nu există un tratament care să vindece boala, însă există terapii care pot contribui la controlul evoluției acesteia și la gestionarea simptomelor.

Un incident similar, în 2016

Nu este prima dată când Selma Blair ajunge în atenția publică în urma unui incident petrecut la bordul unui avion comercial.

În 2016, actrița și-a cerut scuze public după ce a avut un episod de comportament turbulent în timpul unui zbor de la Cancún la Los Angeles. Ea a fost scoasă din avion pe o targă și ulterior internată în spital.

Într-o declarație acordată revistei Vanity Fair la acea vreme, Blair a descris episodul drept „o mare greșeală”. Actrița a explicat că amestecase alcoolul cu medicamentele, combinație care ar fi făcut-o „să-și piardă conștiența și a determinat-o să spună și să facă lucruri pe care le regretă profund”.

Ce a publicat actrița pe Instagram înainte de incident

Duminică, Blair a publicat pe Instagram un videoclip în care a trecut în revistă călătoriile sale recente. Mesajul care însoțea imaginile făcea referire la deplasările dintre Los Angeles, New Mexico și New York.

„De la LA la New Mexico, la LA, la NYC și înapoi la LA – Scout și cu mine am fost foarte ocupați”, a scris actrița.

Selma Blair a devenit cunoscută publicului larg datorită rolului din filmul Cruel Intentions, lansat în 1999. În 2001, a jucat în comedia Legally Blonde, iar ulterior a apărut în seria de filme Hellboy și în comedia romantică The Sweetest Thing.

Potrivit Autorității Aeronautice, de la începutul anului au fost înregistrate 1.331 de sesizări privind pasageri cu comportament turbulent la bordul aeronavelor.