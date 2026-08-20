Incidentul a avut loc în comuna Balaci, din județul Teleorman. Mama copilului mușcat de câine a anunțat poliția la trei zile după producerea incidentului, scrie news.ro.

„La data de 19 iulie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie despre faptul că, la data de 16 august a.c., în timp ce fiul său se afla pe stradă, în comuna Balaci, acesta ar fi fost muşcat de un câine, care ar fi ieşit din curtea unei locuinţe. Persoana vătămată s-a prezentat la spitalul din municipiul Roşiori de Vede pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. A fost identificat proprietarul câinelui ca fiind un bărbat, iar în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de acesta”, transmit, joi, oficialii Poliției Județene Teleorman.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că victima este un copil de șase ani, iar câinele care l-a atacat este un pitbull.

Proprietarul animalului este anchetat penal pentru comiterea infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.