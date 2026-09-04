După atac, bărbatul a fost transportat la Serviciul de Urgență din Târgu Mureș. Imediat după evaluare a fost internat în Clinica de Boli Infecțioase. Pentru că rănile au fost provocate de un animal sălbatic, medicii au făcut examenul antirabic al ursului. Mai mult, trebuie stabilită și cauza morții animalului.

Lucian Goga, director adjunct DSVSA Mureș: „La solicitarea inspectoratului de poliție județean Mureș, ursul a fost adus de reprezentantul fondului de vânătoare la Direcția sanitar veterinară la serviciul laborator în vederea stabilirii cauzei morțiI. ursul avea hemoragie internă toraco abdominală. Era o femelă de circa 150 kg și aproximativ patru ani”.

Rănitul era pasager într-o mașină condusă de nora lui. Mergeau spre casă în județul Harghita când la ieșirea din localitatea Sângeoriu de Pădure o ursoaică a sărit în fața mașinii. Femeia nu a mai putut să evite impactul, și a lovit animalul. Socrul ei a coborât și atunci a fost atacat de ursoaica rănită. În ajutorul bătrânului a sărit ginerele care a folosit un cric pentru a îndepărta sălbăticiunea.

Localnic: „Umblă și ei după mâncare și e circulație mare. N-ai ce să faci, asta e. umblă în sat la oameni în sat”.

Cristina Pui, director Direcția Județeană pentru Protecția Mediului Mureș: „În județul Mureș, anul acesta au fost uciși accidental de mașini sau tren cinci urși, iar trei oameni au fost atacați și răniți de urși”.

Rezultatele examenului antirabic vor fi gata abia săptămâna viitoare. Până atunci rănitul va rămâne la spital sub supraveghere.