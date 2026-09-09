Exemplarele sunt foarte agile și rapide, iar în anumite situații, greu de stăpânit. Pentru că nu l-a supravegheat, proprietarul câinelui a fost reținut pentru 24 de ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „Atacul a avut loc ieri dimineață. Femeia de 49 de ani se îndrepta spre lift, ca să urce spre apartament. În acel moment, dintr-o locuință a ieșit ciobănescul belgian, care s-a repezit la ea și a mușcat-o de picior. Rănită, victima a fost transportată cu ambulanța la spital. Între timp, la fața locului au ajuns și polițiștii. Proprietarul, un bărbat de 58 de ani, le-a spus agenților că ușa apartamentului era închisă și nu își explică cum a reușit să iasă câinele. Chiar și așa, el a fost reținut pentru că nu a luat toate măsurile ca să prevină atacul și este anchetat penal. Polițiștii le reamintesc proprietarilor să se asigure că animalele nu pot ieși accidental din locuințe și să le supravegheze inclusiv pe holurile blocurilor sau în alte spații comune.”