Tehnologia le-ar putea permite oamenilor să schimbe culorile și imaginile tatuate pe piele sau chiar să le facă să dispară temporar, fără a apela la proceduri dureroase.

Sistemul, comercializat sub numele de PhotoTat, ar putea oferi o soluție persoanelor care vor să-și ascundă sau să-și schimbe tatuajele permanente. Tehnologia ar putea avea și aplicații medicale, de exemplu pentru tatuaje care devin vizibile doar atunci când medicii au nevoie de ele, potrivit unui studiu publicat vineri, 9 octombrie, în revista Matter & Light, scrie Live Science.

„Este un tatuaj pe care îl poți avea, iar atunci când decizi că nu mai vrei să fie vizibil sau pur și simplu nu-l mai vrei acolo, îl oprești. Și gata. Nu trebuie să-l mai activezi”, a explicat Carson Bruns, coautor al studiului și profesor asociat de inginerie biomedicală la Universitatea din Colorado, Boulder.

Cum funcționează cerneala care se activează la lumină

PhotoTat folosește trei cerneluri în culori primare — albastru, magenta și galben — realizate cu ajutorul unor coloranți fotocromici, adică substanțe sensibile la lumină, care își pot schimba culoarea în funcție de lungimea de undă la care sunt expuse.

Coloranții sunt încapsulați în nanoparticule de polimetacrilat de metil (PMMA), un material plastic asemănător sticlei, de uz medical, folosit deja în implanturi și în materiale de umplere dermică.

Atunci când sunt expuși la anumite lungimi de undă, coloranții își modifică structura moleculară. Potrivit lui Bruns, pigmenții pot fi activați în aproximativ două-trei secunde cu ajutorul unui LED ultraviolet cu lungimea de undă de 365 de nanometri.

După activare, culorile pot rămâne vizibile timp de câteva ore sau chiar zile în condiții obișnuite de iluminare interioară. Însă, dacă persoana își expune pielea la lumina puternică a soarelui, culorile dispar în câteva secunde. Pigmentul rămâne în piele, dar aspectul tatuajului se schimbă. Cercetătorii au constatat că toate cele trei componente coloristice ale sistemului PhotoTat au rămas comutabile în piele pentru o perioadă cuprinsă între 1,4 și 2,2 ani.

Posibile utilizări în medicină

Noua cerneală ar putea fi folosită și în domeniul medical. Pacienții care urmează radioterapie primesc uneori tatuaje permanente, care îi ajută pe medici să alinieze cu precizie fasciculele de radiații. Deși sunt utile în timpul tratamentului, aceste semne rămân pe piele și le pot aminti pacienților de experiența prin care au trecut.

Cu ajutorul PhotoTat, astfel de marcaje ar putea fi activate în timpul tratamentului sau al unei intervenții și ascunse ulterior, dacă pacientul își dorește acest lucru.

Carson Bruns dezvoltă de mai mulți ani tatuaje inteligente cu aplicații medicale. Printre acestea se numără un tatuaj de tip dozimetru, care măsoară cantitatea de radiații ultraviolete la care este expusă o persoană, precum și unul care își schimbă culoarea atunci când purtătorul este expus la radiații gamma periculoase.

„Nu este ceva destinat mie sau ție, dar dacă ești astronaut sau inginer nuclear, trebuie să porți astfel de dozimetre. Așa că avem un tatuaj-dozimetru care practic îl integrează în pielea ta”, a declarat Bruns.

Deocamdată, Bruns și un coleg artist tatuator au reușit să comercializeze doar cerneala violet PhotoTat, după ce aceasta a trecut printr-o serie de teste medicale realizate de terți. Testele au indicat că cerneala violet este sigură pentru utilizare, iar produsul poate fi comandat. Prețul este însă ridicat: 100 de dolari pentru o sticluță mică.