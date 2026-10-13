Oficialul a precizat că, dacă se va dovedi că baremul de corectare este viciat, vor fi identificate soluții.

„Aceste subiecte sunt întocmite de o comisie națională. Această comisie națională a întocmit și baremul pentru aceste subiecte, iar subiectele au fost transmise către centrele universitare care derulează acest examen. Vom face o analiză, vom strânge toate datele din teritoriu. Mecanismul se derulează prin universitățile de medicină și farmacie. Nu Ministerul elaborează subiectele, nu face baremele, dar, evident, lucrăm împreună și, dacă se va dovedi că baremul este viciat, vom găsi soluții”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Reacția vine după ce Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți (SMMR) a sesizat Ministerul Sănătății cu privire la problemele semnalate de candidați în cadrul examenelor de specialitate. Organizația solicită verificarea baremelor, recorectarea lucrărilor în anumite condiții și clarificarea criteriilor de punctare.

Cardiologie: promovabilitate de 47,5% la București și de 33,3% la Craiova

Potrivit cifrelor furnizate, 109 dintre cei 174 de candidați la examenul de Cardiologie au promovat, ceea ce reprezintă o rată generală de promovare de aproximativ 62,6%.

În București, cel mai mare centru de pregătire, au promovat 47,5% dintre candidați. La Iași, rata de promovare a fost de 42,9%, în timp ce la Târgu Mureș a ajuns la 38,9%, iar la Craiova la 33,3%.

În schimb, Constanța, Galați și Brașov au raportat o promovabilitate de 100%, iar la Timișoara au promovat aproximativ 82% dintre candidați.

Controverse la examenul de Cardiologie: rezidenții cer verificarea baremului

Una dintre situațiile semnalate privește proba scrisă a examenului de medic specialist în Cardiologie, desfășurată la 8 octombrie 2026.

Un memorandum adresat Ministerului Sănătății și comisiei de examen, semnat de aproape 60 de medici rezidenți, solicită verificarea baremului de corectare. Semnatarii reclamă discrepanțe între cerințele subiectelor și elementele punctate, erori de nomenclatură, probleme de calcul și neconcordanțe în prezentarea punctajelor.

Potrivit autorilor documentului, la unele întrebări, candidații care au răspuns strict la cerința formulată nu ar fi putut obține punctajul maxim, întrucât baremul ar fi acordat puncte și pentru informații suplimentare care nu erau solicitate explicit.

Printre exemplele invocate se numără subiectul privind genetica sindromului QT lung, pentru care o parte importantă a punctajului ar fi fost acordată manifestărilor clinice și tratamentului, precum și clasificarea Carpentier a regurgitării mitrale, unde etiologiile ar fi primit mai multe puncte decât clasificarea propriu-zisă.

Memorandumul mai vizează punctajul acordat pentru tratamentul antiaritmic și resincronizarea cardiacă în insuficiența cardiacă, inclusiv ponderea atribuită defibrilatorului implantabil. Semnatarii reclamă, de asemenea, punctaje care nu s-ar însuma corect, termeni medicali redați eronat și informații pe care le consideră depășite în raport cu recomandările actuale.

Medicii rezidenți solicită un răspuns scris și analizarea baremului de către o comisie independentă.

SMMR cere măsuri urgente și posibilitatea organizării unei sesiuni extraordinare

În sesizarea transmisă Ministerului Sănătății, Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți solicită trei măsuri principale.

Prima vizează refacerea baremelor și recorectarea lucrărilor printr-o comisie de contestație, în cazul examenelor la care promovabilitatea la proba scrisă este sub 30% la nivel local. Organizația susține că acest prag este aliniat practicilor europene și internaționale.

A doua solicitare privește organizarea unei sesiuni extraordinare, în cadrul sesiunii actuale sau până la sfârșitul anului 2026, dacă refacerea baremelor nu este posibilă. SMMR invocă drept precedent o situație din 2025, când proba scrisă la Medicină de Urgență ar fi fost reluată în circumstanțe similare.

A treia solicitare vizează clarificarea subiectelor și a punctajelor, astfel încât toate cerințele și subpunctele punctate să fie precizate explicit, iar candidații să nu fie penalizați pentru omiterea unor informații care nu au fost solicitate în enunț.

Organizația precizează că sesizarea reflectă problemele identificate până în prezent și nu reprezintă o evaluare finală a întregii sesiuni. SMMR anunță că va monitoriza examenele din toate specialitățile și va reveni cu alte solicitări, dacă va fi necesar.

Ministerul Sănătății urmează să analizeze sesizările și datele transmise din teritoriu. Cseke Attila a precizat că, dacă se va constata că baremul este viciat, vor fi căutate soluții pentru remedierea situației.