Cu mare noroc, victima a reușit să scape și a cerut ajutor. Ulterior, a refuzat să depună plângere împotriva celui care a fost la un pas să o omoare.

Totul s-a întâmplat luni seară, în locuința celor doi, din comuna Ion Creangă, județul Neamț. Bărbatul de 36 de ani ar fi petrecut inițial cu partenera lui, o femeie de 41 de ani. Au băut câteva pahare împreună, iar discuția s-a transformat în ceartă. Individul, gelos, ar fi început să îi reproșeze că îl înșeală, iar apoi a pălmuit-o. Pentru că victima a încercat să se apere, atacatorul ar fi luat toporul și ar fi lovit-o în cap.

Rănită, femeia a reușit să fugă afară din casă, pe drumul principal al localității, și a strigat după ajutor.

Vecinii au sunat la 112 și un echipaj de poliție și o ambulanță au venit la fața locului. Suspectul se afla în casă și nu a opus rezistență atunci când a fost reținut. În această seară, el va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru violență în familie.

Victima a refuzat atât internarea în spital, cât și emiterea unui ordin de protecție.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

Principalul număr de urgență și linie de ajutor națională pentru femeile abuzate sau victimele violenței domestice din România este 0800.500.333.

Resurse și linii de asistență disponibile:

* Linia națională gratuită (ANES): 0800.500.333 (non-stop, 24/7, apel gratuit național din orice rețea). Oferă consiliere juridică și psihologică primară, orientare și sprijin în cazuri de violență domestică, trafic de persoane sau discriminare de gen.

* Numărul unic de urgență: 112 (apelați imediat dacă sunteți în pericol fizic iminent).

* Urgențe sociale / București (DGASMB): 021 9524 (disponibil 24/7 pentru echipe mobile și situații de urgență socială/violență domestică).

* Centrul „Femina” (București): Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 | Telefon: 021 314.23.15 (găzduire temporară și consiliere).

* Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei (București): Aleea George Cristian Stanciu nr. 2, sector 5 | Telefon: 0758 047 398 (Luni-Vineri, 08:00–16:00).