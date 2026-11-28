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Maximele pornesc de la -3 grade în Bucovina și ajung pe la 8 grade la malul mării, dar și în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan vântul bate cu putere și atinge viteze de 70 km/h. Ploile din prima parte a zilei se transformă mai târziu în ninsori, iar vântul devine viscol. Se răcește față de ieri. Doar pe litoral găsim valori mai ridicate, în jur de 8 grade. În schimb, în Bărăgan maximele se opresc pe la 3 grade.

Vremea în Moldova

Vântul se intensifică și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Apar ninsori slabe, dar viscolite, iar temperaturile scad și aici. Vor fi cel mult 2 grade pe timpul zilei, iar la noapte se vor înregistra -5 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face foarte frig. Maximele nu reușesc să treacă de 0 grade. Atmosfera se menține închisă. Continuă să ningă, dar în această regiune vântul este destul de liniștit.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit toată ziua, iar acum, dimineață, este ceață în unele zone. S-ar putea să ningă pe la munte. În rest nu sunt anunțate precipitații, iar temperaturile urcă până la 7 grade.

Și în ținuturile vestice avem o zi mohorâtă, cu un pic de ceață în primele ore. E posibil să plouă în sudul Banatului, iar temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, ajung pe la 8 grade în Timișoara.

Vremea se răcește, însă, în centrul țării. Vor fi -2 grade în Miercurea Ciuc și 5 grade în Târgu-Mureș. Mai vin ceva ninsori în zonele montane, iar la noapte în depresiuni se instalează gerul. Temperaturile coboară până la -12 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim vreme rea. Mai întâi o să plouă. Apoi, treptat, apar ninsorile. Se intensifică și vântul, așa că o să fie viscol. Maximele ajung la 6...7 grade. O să ningă și la noapte, iar duminică în zori putem avea chiar și 25 de centimetri de zăpadă.

După-amiază o să ningă și în ținuturile sudice. Se răcește simțitor, iar vântul sporește senzația de frig. La noapte ninsorile se retrag spre Lunca Dunării. Temperaturile devin negative și ajung pe la -5 grade.

Vremea în București

În București o să plouă în prima parte a zilei. Apoi apar ninsorile. Vântul continuă să bată cu putere, așa că o să fie viscol. Maxima, de 3 grade, se atinge în orele dimineții, după care se răcește treptat. Ninsorile se opresc după lăsarea nopții, iar temperatura coboară până la -3 grade.

Vremea la munte

La munte se face mai frig. O să ningă, mai ales în masivele sudice și în cele vestice, iar stratul de zăpadă nou depus o să ajungă la 10 centimetri. Vântul o să viscolească ninsoarea în zona Carpaților Orientali.