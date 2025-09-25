Noul guvern lituanian promite că va investi masiv în apărare şi va continua sprijinul pentru Ucraina

25-09-2025 | 17:23
Noul guvern lituanian, condus de social-democrați și învestit joi, promite investiții în apărare, sprijin pentru Ucraina și o apropiere de China, transmite AFP.

Ioana Andreescu

Noul executiv, condus de premierul social-democrat Inga Ruginiene, a fost învestit oficial de parlament, cu 80 de voturi pentru şi 42 împotrivă.

Platforma sa prevede "alocarea a nu mai puţin de 5% din PIB" pentru apărare şi luarea de "măsuri active pentru a asigura continuarea izolării internaţionale a Rusiei şi Belarusului".

Noul guvern a promis, de asemenea, "sprijin militar pentru Ucraina, reprezentând cel puţin 0,25% din PIB" şi a încurajat "alte ţări ale UE să aloce fonduri cel puţin echivalente cu această sumă".

Fostă republică sovietică devenită membră a UE şi NATO, Lituania se învecinează cu două state aliate, Letonia şi Polonia, precum şi cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, ţară aliată Moscovei.

La fel ca alte ţări din regiune, spaţiul său aerian a fost recent ţinta unor intruziuni cu drone atribuite Rusiei.

Noul guvern de la Vilnius şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a "normaliza relaţiile diplomatice cu China la acelaşi nivel ca şi în alte state membre ale UE".

China a redus oficial relaţiile diplomatice cu Lituania după ce ţara membră a UE şi NATO a deschis un birou de reprezentare al Taiwanului la Vilnius în 2021, folosind numele insulei.

Acest gest a marcat o abatere de la practica diplomatică răspândită de utilizare a numelui capitalei Taiwanului, Taipei, pentru aceste reprezentanţe, cu scopul de a evita nemulţumirea Chinei, care revendică insula ca parte a teritoriului său.

În prezent, nu există diplomaţi chinezi în Lituania, în condiţiile în care ultimului oficial rămas i s-a refuzat intrarea în luna mai, autorităţile susţinând că nu avea acreditările necesare.

Guvernul social-democrat anterior, condus de Gintautas Paluckas, a descris China drept o "provocare tot mai mare la adresa politicii noastre externe şi de securitate" şi a descris legăturile dintre China şi Rusia şi influenţa crescândă a Beijingului în Belarus drept o "ameninţare".

Paluckas a demisionat în iulie, în urma unei anchete privind posibile infracţiuni financiare legate de companiile sale.

