Moşteanu: Am văzut comparaţiile, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează statele europene. Ucraina e o ţară în război

25-09-2025 | 16:07
Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că a văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene în cazul incidentelor cu încălcarea spaţiului aerian, el arătând că Ucraina e o ţară în război.

Vlad Dobrea

„Avem o legislaţie foarte avansată din punctul ăsta de vedere, în care permitem utilizarea armamentului pentru a doborî drone. Va trebui să ne obişnuim cu astfel de provocări şi să reacţionăm ferm, dar proportional”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Despre situaţia din Polonia, ministrul Apărării a arătat că garanţiile verbale sunt una şi realitatea din teren arată de multe ori diferit.

„În cazul Poloniei, de exemplu, au dat jos 4 din 19 drone. Nu ştiu cum s-ar fi pus problema la noi dacă s-ar fi întâmplat acelaşi lucru. Ţările trebuie să se echipeze mai bine, să fie mai bine pregătite. Ţările europene, nişte ţări care cunosc pacea de 80 de ani, asta este realitatea în Europa şi părea că o să avem o pace veşnică în Europa, Iată că nu o avem. Insist să nu comparăm, că am văzut şi comparaţiile astea în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene care au diverse astfel de incidente E o ţară în război, o ţară în care mor civili în fiecare zi, care de trei ani şi ceva se apără cu ajutorul nostru, al partenerilor lor şi al tuturor ţărilor care au valori similar. Se apără să-şi protezeze cetăţenii şi teritoriul, o ţară în război cu legislaţie de război, cu efortul de război afferent. Celelalte ţări suntem nişte ţări pe timp de pace şi orice operaţie pe timp de pace e foarte diferită de operaţiune pe timp de război. Orice prioritizare a achiziţiilor e diferită pe timp de pace, faţă de timpul de război”, a mai spus Moşteanu.

Ministrul a subliniat că noi avem prin legislaţie obligativitatea să pregătim bugete de război şi la câţiva ani de zile se fac aceste bugete, cu toate instituţiile care au atribuţii în apărarea naţională, în Sistemul naţional de siguranţă.

„Nu suntem acolo, că ar fi foarte simplu şi pentru noi şi pentru polonezi să zici, cumpărăm, mutăm tot, punem toţi soldaţii pe graniţe şi aşteptăm să vină drone, dar ar fi un efort disproporţionat cu probabilitatea de a se întâmpla ceva. Asta este realitatea. Am văzut declaraţiile, NATO are toate procedurile, există poliţia aeriană avansată, este şi la noi în ţară. La noi în ţară sunt acum, de exemplu, piloţii germani cu 5 Eurofightere şi fac poliţia aeriană alături de piloţii noştri, cu F-16. (..) Au fost olandezii în Polonia şi italieni în Estonia cu F-35. Asta arată cât de importantă este apartenenţa la NATO şi cum funcţionează NATO şi cum funcţionează apărarea, protejarea şi descurajarea în spiritul tratatelor NATO, în spiritul angajamentului pe care NATO l-a făcut de a proteja populaţia ţărilor”, a explicat ministrul. 

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-09-2025 15:59

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra creșterii fraudelor online în numele unor platforme ca OLX sau ePantofi și recomandă evitarea oferirii de date personale sau financiare și a plăților în afara canalelor oficiale.

