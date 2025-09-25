Donald Tusk, mesaj tăios după schimbarea de ton a lui Trump faţă de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii"

25-09-2025 | 16:13
donald tusk
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” legate de poziția lui Donald Trump privind Ucraina, după ce președintele SUA a declarat că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, notează Reuters.  

Mihaela Ivăncică

Comentariile lui Donald Trump de marţi au produs pe de o parte uşurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce priveşte sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.

"Preşedintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-şi recupereze întregul teritoriu", a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.

"În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite şi a unui transfer al responsabilităţii către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii", a afirmat Donald Tusk.

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept "grozave" remarcile lui Donald Trump.

Nawrocki şi Tusk sunt de acord asupra necesităţii de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relaţiilor cu Casa Albă şi consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO şi SUA, notează Reuters. 

