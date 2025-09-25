Un băiat de 6 ani a dat foc unui magazin din Ucraina, în timp ce părinții erau la cumpărături. VIDEO cu momentul

La Kiev, un băiat de 6 ani a dat foc unui hipermarket. El a găsit o brichetă pe tejghea și a incendiat marfa cu aceasta. Părinții copilului riscă o amendă, potrivit poliției capitalei.

Incidentul a avut loc în raionul Dnipro al capitalei. În timp ce părinții alegeau produse, fiul lor de 6 ani a fost lăsat nesupravegheat.

Acesta s-a apropiat de tejgheaua cu brichete, a luat una și a dat foc unei cutii de carton. Focul s-a răspândit imediat și a cuprins încă câteva rafturi cu mărfuri. În urma incendiului, magazinul a suferit pierderi în valoare de peste 600 de euro.

Serviciul de Urgențe al Statului a stins rapid flăcările. Niciunul dintre vizitatorii sau angajații magazinului nu a fost rănit.

Părinții riscă o amendă de maximum 40 euro.

Recent, la Liov, doi băieți de 8 ani au incendiat ușa unei școli gimnaziale când se jucau cu o brichetă.

