Un băiat de 6 ani a dat foc unui magazin din Ucraina, în timp ce părinții erau la cumpărături. VIDEO cu momentul

Stiri Diverse
25-09-2025 | 16:38
baiat foc

La Kiev, un băiat de 6 ani a dat foc unui hipermarket. El a găsit o brichetă pe tejghea și a incendiat marfa cu aceasta. Părinții copilului riscă o amendă, potrivit poliției capitalei.

autor
Ioana Andreescu

Incidentul a avut loc în raionul Dnipro al capitalei. În timp ce părinții alegeau produse, fiul lor de 6 ani a fost lăsat nesupravegheat.

Acesta s-a apropiat de tejgheaua cu brichete, a luat una și a dat foc unei cutii de carton. Focul s-a răspândit imediat și a cuprins încă câteva rafturi cu mărfuri. În urma incendiului, magazinul a suferit pierderi în valoare de peste 600 de euro.

Serviciul de Urgențe al Statului a stins rapid flăcările. Niciunul dintre vizitatorii sau angajații magazinului nu a fost rănit.

Citește și
Moșteanu
Moşteanu: Am văzut comparaţiile, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează statele europene. Ucraina e o ţară în război

Părinții riscă o amendă de maximum 40 euro.

Recent, la Liov, doi băieți de 8 ani au incendiat ușa unei școli gimnaziale când se jucau cu o brichetă.

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Sursa: Pravda

Etichete: Ucraina, incendiu, magazin, baiat,

Dată publicare: 25-09-2025 16:20

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Donald Tusk, mesaj tăios după schimbarea de ton a lui Trump faţă de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii
Stiri externe
Donald Tusk, mesaj tăios după schimbarea de ton a lui Trump faţă de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii"

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” legate de poziția lui Donald Trump privind Ucraina, după ce președintele SUA a declarat că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, notează Reuters.  

Moşteanu: Am văzut comparaţiile, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează statele europene. Ucraina e o ţară în război
Stiri actuale
Moşteanu: Am văzut comparaţiile, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează statele europene. Ucraina e o ţară în război

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că a văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene în cazul incidentelor cu încălcarea spaţiului aerian, el arătând că Ucraina e o ţară în război.

Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace
Stiri externe
Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace"

Kremlinul a transmis joi că pornește de la ideea că Donald Trump își păstrează angajamentul față de o soluție negociată a conflictului din Ucraina, chiar dacă, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, și-a exprimat sprijinul pentru Kiev.

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan.

Un grafic cât o mie de cuvinte. Cum arată relația falimentară a economiei românești cu bugetarii
Stiri Economice
Un grafic cât o mie de cuvinte. Cum arată relația falimentară a economiei românești cu bugetarii

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace
Stiri externe
Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace"

Kremlinul a transmis joi că pornește de la ideea că Donald Trump își păstrează angajamentul față de o soluție negociată a conflictului din Ucraina, chiar dacă, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, și-a exprimat sprijinul pentru Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28