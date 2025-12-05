Norvegia își întărește apărarea. Va comanda încă două submarine din Germania şi rachete cu raze lungă

Norvegia va cumpăra încă două submarine din Germania și rachete cu rază lungă, anunță Ministerul Apărării, care avertizează că prețurile sunt mult mai mari decât la comanda anterioară, pe fondul cererii crescute de echipamente militare.

Norvegia a comandat deja în 2021 patru submarine concernului german Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), pentru 45 de miliarde de coroane norvegiene la acea vreme, primul urmând să fie livrat în 2029, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

„Norvegia este o ţară de coastă şi maritimă, iar submarinele sunt absolut esenţiale pentru apărarea ţării noastre. Constatăm o creştere de activitate a forţelor ruse în Atlanticul de Nord şi în Marea Barents”, a declarat ministrul Tore O. Sandvik, citat în comunicat.

„În calitate de ‘ochi şi urechi’ ale NATO în nord, aceasta pretinde o mai mare capacitate de a ne arăta prezenţa, a supraveghea şi a descuraja în zonele apropiate nouă. În acest context, submarinele sunt absolut indispensabile”, a insistat el.

Nota de plată va fi, însă, „piperată”: pentru finanţarea achiziţiei, guvernul propune creşterea bugetului cu 46 de miliarde de coroane (3,9 miliarde de euro), precizând că „costul unitar al submarinelor şi al sistemelor de arme” s-a majorat din cauza creşterii costurilor materiilor prime critice şi ale materialului de apărare.

Într-un comunicat distinct, ministerul a anunţat achiziţia de rachete cu rază lungă, pentru suma de 19 miliarde de coroane.

Aceste arme vor permite atingerea „cu mare precizie” de ţinte la distanţe de până la 500 km, a indicat ministerul norvegian.

Norvegia şi Rusia împart în Marele Nord 198 km de frontieră terestră, precum şi o frontieră maritimă în Marea Barents.

