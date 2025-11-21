Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția

Stiri actuale
21-11-2025 | 17:35
50 de obiecte religioase furate dintr-o biserică din Norvegia au fost vândute la un târg din județul Buzău.

autor
Ina Popescu

Cumpărătorul, un colecționar de artă, și-a dat seama că piesele sunt valoroase atunci când a încercat să le curețe și a observat însemnele care atestau proveniența. Așa că a anunțat poliția.

Potrivit poliției, cele 50 de obiecte ajunse la târgul de vechituri din Mărăcineni, județul Buzău, sunt pahare din argint, o tavă și un sfeșnic de argint masiv. Toate erau ștanțate cu Biserica Vallset, din Norvegia, veche de 175 de ani.

Fuseseră furate la începutul acestui an și au ajuns, iată, pe piața neagră din România. Bărbatul care le-a cumpărat le-a spus polițiștilor că nu știa cât sunt de valoroase. Și abia când a ajuns acasă și a început să le curețe, a observat pe fiecare obiect însemnele lăcașului de cult.

Toate piesele au fost confiscate de poliție, de la cumpărătorul de bună credință, și apoi restituite bisericii, prin intermediul Ambasadei Norvegiei în România.

Polițiștii încearcă acum să afle cine sunt hoții și cum au adus bunurile în România. Traficul cu obiecte de patrimoniu se pedepsește cu închisoare între 1 și 10 ani, în funcție de gravitatea faptei.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Sursa: Pro TV

Etichete: buzau, targ, politie, furt, patrimoniu, obiecte,

Dată publicare: 21-11-2025 17:33

