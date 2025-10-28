Reacțiile unor români care au ajuns să vadă aurora boreală. Cât costă un sejur în țările nordice

Aurora boreală transformă cerul nordic într-un spectacol de culoare și lumină, iar tot mai mulți români pornesc la drum, special ca să o vadă. Din septembrie și până la finalul anului, peste 10.000 de turiști au ales Finlanda, Norvegia sau Islanda.

Fenomenul, spun astronomii, este cel mai spectaculos din ultimii 11 ani – datorită activității intense a soarelui.

O familie cu trei copii din Iași și-a îndeplinit visul de a vedea aurora boreală, călătorind în Finlanda.

Femeie: „Sper să nu visez... uaaauuuu. Eu tot sper că nu visez. Doamne, ăsta e anul 2025!”

Femeie: „O senzație magică. Se vede extraordinar, era o pictură pe cer.”

Bărbat: „Ca și cum ar fi pictat un artist.”

Femeie: „Nu s-au mai comparat cu nimic din cea mai văzută în viața asta. A arătat extraordinar și toate culorile.”

Aurora se vede intens și în Norvegia

Aurora boreală din aceste luni este mai intens colorată, fapt confirmat și de NASA.

Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „În Norvegia se vede deasupra capului ceea ce înseamnă că efectul este absolut fabulous. Suntem într-un moment de maxim solar, odată la 11 ani activitatea soarelui se intensifică.”

Creșterea interesului pentru acest fenomen se simte peste tot în lume. Islanda, Norvegia, Finlanda, Danemarca și Suedia au raportat o sporire a numărului de vizitatori. Agențiile de turism din România au trimis spre aceste destinații cu 30% mai mulți turiști față de anul trecut.

Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT: „Sunt undeva la 10.000 de turiști. Clar este o atracție foarte mare pentru turiști din toată lumea.”

Un sejur în țările de unde poate fi observată aurora boreală costă între 1.600 și 4.000 de euro.

Lorand Molnar, recepționist: „În caz că apare noaptea, dimineață sau la orice oră, ei nu trebuie să stea treji. Noi pur și simplu îi sunăm și toată lumea iese afară și se bucură de aurora boreală.”

Deocamdată, specialiștii nu pot spune dacă aurora va mai putea fi văzută și din România, dar speranțele rămân aprinse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













