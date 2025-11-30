Ucraina și Norvegia vor produce drone împreună din 2026. Vor colabora în cercetare și dezvoltare cu instituții de top

Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone - începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik.

”Următoarea etapă constă în lansatrea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionând totodată simultan la creşterea şi mai puternică a capacităţilor”, scrie fostul premier ucrainean, relatează AFP.

”Ucraina îşi va împărtăşi experienţa şi inovaţiile cu Norvegia. În schimb vom beneficia de o bază solidă de producţie şi de o cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării cu instituţii norvegiene de prim--plan”, a declarat el.

El a salutat ”cooperarea pe care o dezvoltăm cu partenerii noştri”, ”o cooperare care consolidează capacităţile de apărare ale tuturor ţărilor din lumea liberă. Mulţumesc Norvegiei pentru susţinerea sa”, potrivit News.ro.

