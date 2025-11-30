Ucraina și Norvegia vor produce drone împreună din 2026. Vor colabora în cercetare și dezvoltare cu instituții de top

Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone - începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik.

”Următoarea etapă constă în lansatrea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionând totodată simultan la creşterea şi mai puternică a capacităţilor”, scrie fostul premier ucrainean, relatează AFP.

”Ucraina îşi va împărtăşi experienţa şi inovaţiile cu Norvegia. În schimb vom beneficia de o bază solidă de producţie şi de o cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării cu instituţii norvegiene de prim--plan”, a declarat el.

???????????????? Ukraine and Norway will jointly produce Ukrainian drones. I signed the corresponding document with Norway’s Minister of Defence @toreosa. The next step is to quickly launch a pilot production line in 2026 while simultaneously working to further expand capacity. Ukraine… pic.twitter.com/qTjaOily38 November 30, 2025

El a salutat ”cooperarea pe care o dezvoltăm cu partenerii noştri”, ”o cooperare care consolidează capacităţile de apărare ale tuturor ţărilor din lumea liberă. Mulţumesc Norvegiei pentru susţinerea sa”, potrivit News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













