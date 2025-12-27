Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Ancheta arată grave erori de supraveghere în închisoare. Concluziile autopsiei

Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare, a dezvăluit vineri The Washington Post, citat de EFE.

Documentele indică faptul că infractorul sexual condamnat nu a fost supravegheat în mod adecvat, în ciuda riscului de sinucidere.

Epstein a murit în închisoare în 10 august 2019, după ce a fost acuzat de trafic sexual şi alte infracţiuni care ar fi putut duce la o pedeapsă de 45 de ani de închisoare şi după ce, cu o zi înainte, fuseseră publicate mii de documente care conţineau dovezi în sprijinul acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor femei.

Concluziile autopsiei

Autopsia a stabilit că Epstein s-a spânzurat în celulă, deşi multe persoane, inclusiv membri ai Congresului SUA şi susţinători ai preşedintelui american Donald Trump, au susţinut fără dovezi că a fost ucis.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie - sub incidenţa unei legi adoptate de Congres luna trecută - nu includ dovezi ale unei posibile crime, în schimb, aprofundează teoria conform căreia autorităţile carcerale nu l-au monitorizat în mod adecvat pe Epstein, chiar dacă acesta era supravegheat pentru risc de sinucidere, se arată în articolul din ziarul american.

Documentele oferă în mare mai multe detalii despre tentativa de suicid anterioară a magnatului. Pe 23 iulie 2019, la câteva săptămâni după încarcerarea sa, acesta a fost găsit semi-inconştient pe podeaua celulei sale, cu un laţ în jurul gâtului.

"După ce s-au chinuit să-l ridice în picioare, personalul l-a luat pe Epstein de mâini şi de picioare şi l-a scos pe o targă. O evaluare medicală a relevat roşeaţă şi abraziuni la nivelul gâtului. În fotografiile din raport, datate 1:45 a.m. şi etichetate drept 'posibilă tentativă de suicid', Epstein apare ciufulit, îmbrăcat într-un halat albastru antisuicid şi cu pielea uşor înroşită deasupra claviculei", explică Washington Post.

Monitorizare la intervale de 15 minute

După aceasta, Epstein a fost plasat sub supraveghere pentru suicid, iar documentele includ notiţe scrise de mână de personal, luate la intervale de 15 minute.

Unul dintre documente indică faptul că Epstein a declarat că un coleg de celulă a încercat să-l omoare, iar raportul anchetei include şi mărturia unui oficial care a confirmat acest lucru. Cu toate acestea, anchetatorii nu au confirmat faptul că respectivul coleg de celulă, fostul ofiţer de poliţie Nicholas Tartaglione, l-ar fi agresat efectiv.

Un alt document include notiţe dintr-un interviu cu un psiholog al închisorii care l-a observat pe Epstein în următoarele două săptămâni, în care magnatul a afirmat că "sinuciderea este împotriva religiei sale" şi că nu suportă durerea.

Dar trei zile mai târziu, când se gândeau să-l mute din unitatea specială pentru persoanele cu probleme psihice unde fusese ţinut în urma tentativei de suicid - de unde a ieşit în 30 iulie - psihologul-şef al închisorii a scris un e-mail în care îşi exprima îngrijorarea "că fusese trecut sub observaţie psihologică în loc să fie ţinut sub supraveghere pentru suicid".

Reacția lui Donald Trump

Într-o nouă intervenţie pe acest subiect, preşedintele american Donald Trump a calificat vineri cazul Epstein drept o "vânătoare de vrăjitoare" şi a criticat Departamentul de Justiţie pentru că şi-a dedicat timpul acestei probleme.

Trump a declarat pe contul său Truth Social că "acum există 1.000.000 de pagini despre Epstein" şi că Departamentul de Justiţie este "forţat să îşi dedice tot timpul acestei farse inspirate de democraţi", referindu-se la publicarea documentelor legate de cazul Epstein.

"Oare când vor spune AJUNGE şi vor lucra la frauda electorală etc.? Democraţii sunt cei care au lucrat cu Epstein, nu republicanii. Faceţi publice toate numele lor, faceţi-i de ruşine şi întoarceţi-vă la a ne ajuta ţara! (...) o altă vânătoare de vrăjitoare", a adăugat preşedintele american.

