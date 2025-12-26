Donald Trump le-a urat Crăciun fericit „ticăloşilor” care l-au venerat pe Epstein: „Toţi sunt democraţi”

26-12-2025 | 10:30
donald trump
AFP

Donald Trump le-a urat Crăciun fericit „ticăloșilor” care l-au admirat pe Jeffrey Epstein, susținând că el a fost singurul care a rupt legăturile cu acesta, relatează EFE.

Ioana Andreescu

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv numeroșilor ticăloși care l-au iubit pe Jeffrey Epstein, i-au dat teancuri de bani, au mers pe insula lui, au participat la petrecerile lui și l-au crezut cel mai grozav tip de pe pământ, doar pentru a-l «abandona ca pe un câine» când lucrurile au devenit prea FIERBINȚI, au susținut în mod fals că nu au nicio legătură cu el, că nu-l cunosc, au spus că este o persoană dezgustătoare și apoi au dat vina, bineînțeles, pe președintele Donald J. Trump, care a fost de fapt singurul care l-a abandonat pe Epstein, și asta cu mult înainte să devină o modă să faci acest lucru”, a scris Trump într-o lungă postare pe rețeaua sa Truth Social, publicată joi noaptea.

Atacuri la adresa „stângii radicale” și a presei

Trump a atacat totodată „stânga radicală”, pe care o consideră adevărata aliată a pedofilului condamnat Jeffrey Epstein.

„Când numele lor vor fi scoase la iveală în cadrul Vânătorii de Vrăjitoare a Stângii Radicale (plus un «republican» de doi bani, Massie!), și se va afla că toți sunt democrați, vor fi multe explicații de dat, la fel cum au fost atunci când a devenit public că Farsa Rusia, Rusia, Rusia era o poveste fictivă – o Înșelătorie totală – și nu avea nicio legătură cu «TRUMP». New York Times în derivă, printre multe altele, a fost forțat să își ceară scuze pentru «Relatarea» sa defectuoasă și proastă despre alegeri, chiar până la punctul de a pierde mulți abonați din cauza relatărilor lor extrem de inexacte (FAKE!). Acum, aceiași ratați o fac din nou, doar că de data aceasta atât de mulți dintre prietenii lor, în mare parte nevinovați, vor fi grav afectați și reputația lor va fi pătată. Dar, din păcate, așa este în lumea politicii democrate corupte!!! Să aveți parte de ceea ce ar putea fi ultimul vostru Crăciun Fericit! Președintele Donald J. Trump”, își încheie președintele republican mesajul pe Truth Social.

Documentele Epstein și criticile din Congres

„Republicanul de doi bani” la care s-a referit Trump este Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților care, alături de un legiuitor democrat, a insistat ca Departamentul de Justiție al SUA să publice documentele având legătură cu cazul Epstein și l-a criticat pe Trump pentru că nu a făcut acest lucru.

Miercuri, Departamentul de Justiție a anunțat că a primit aproape un milion de documente noi de la FBI și de la un birou al procurorului din New York, despre care se presupune că au legătură cu cazul Jeffrey Epstein, documente care sunt în prezent revizuite pentru publicare.

O lege adoptată de Congres în noiembrie a impus administrației Trump să publice toate documentele neclasificate legate de cazul Epstein până vineri, 19 decembrie. Epstein s-a sinucis în închisoare în 2019, amintește EFE.

Cu toate acestea, Departamentul de Justiție a publicat doar o parte din dosare în acea zi, inclusiv mai multe fotografii cu fostul președinte democrat Bill Clinton alături de Epstein, argumentând că volumul de informații era prea mare și că avea nevoie de timp pentru a revizui întregul conținut. Această decizie a atras critici din partea opoziției democrate și a victimelor.

Într-un nou lot publicat luni, numele lui Trump apare în mod repetat. Se presupune că acesta a călătorit de mai multe ori cu avionul privat al finanțatorului, dar nu există dovezi că ar fi participat la infracțiunile sexuale ale lui Epstein.

La început, Trump nu a susținut publicarea documentelor lui Epstein, cu care a menținut o prietenie până în 2004, cu mult înainte ca acesta să fie acuzat de prostituție infantilă, dar președintele american a trebuit să dea înapoi și să semneze legea după ce a văzut sprijinul puternic pe care îl avea în Congres acest demers.

