Scandalul Epstein. Care sunt cele mai importante patru concluzii, după publicarea celor mai recente documente

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent o nouă serie de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale – documente care conțin mențiuni despre președintele Donald Trump

Jurnaliștii de la CNN au formulat câteva concluzii din această ultimă serie de documente:

1. Noi dovezi privind urmărirea „compliciilor”

Publicul a aflat lucruri ”potențial semnificative” despre modul în care guvernul SUA a gestionat anchetele privind cazul Epstein.

Noua serie de documente, de exemplu, include dovezi că procurorii au încercat să ancheteze și să acuze potențial mai multe persoane. O serie de e-mailuri posibil ale FBI din iulie 2019 menționează „10 complici”.

„Când ai ocazia, poți să-mi dai informații actualizate despre situația celor 10 complici?”, se arată într-un e-mail din 7 iulie 2019, trimis de o persoană cu semnătura „FBI New York”.

Un alt e-mail, trimis două zile mai târziu, solicită „informații actualizate despre cei 10 complici până la sfârșitul zilei de astăzi”.

Un al treilea e-mail menționează eforturile de localizare și citare a acestor persoane. Acesta indică faptul că unele dintre ele au fost într-adevăr contactate. Una dintre persoanele care nu a fost contactată este descrisă ca „un om de afaceri bogat din Ohio”.

Documentele menționează, de asemenea, dar nu par să includă efectiv, note de serviciu ulterioare decesului lui Epstein din august 2019, în care sunt enumerați complicii care ar putea fi acuzați.

Până în prezent, doar Epstein și Ghislaine Maxwell, fosta sa iubită, au fost acuzați.

Nu sunt publice memorandumuri sau numele presupușilor „complici”, așa că nu se știe la cine s-ar putea referi acestea.

Nu este clar ce fel de infracțiuni ar fi putut fi în cauză. Și, deși mulți au căutat așa-numita „listă de clienți” despre care FBI-ul spune că nu există, nu este clar dacă aceste documente implică efectiv alte persoane în presupusele infracțiuni.

Nu se știe ce s-a întâmplat cu aceste potențiale urmăriri penale.

Faptul că nu s-au formulat acuzații în aceste cazuri ar putea sugera că anchetele nu au confirmat astfel de acuzații. Dar utilizarea termenului „complici” sugerează că, cel puțin la un moment dat, anchetatorii au considerat că și alte persoane erau implicate în infracțiunile lui Epstein.

Și acestea sunt tipurile de documente pe care mulți oameni le așteaptă de foarte mult timp – documente care ar putea sugera cine altcineva ar putea fi tras la răspundere pentru infracțiunile lui Epstein.

2. Aflăm cum a fost invocat Trump în anchetele privind cazul Epstein

Primul lot de documente publicat conține multe referiri la Bill Clinton, dar puține la Trump. Acest ultim lot de documente conține mult mai multe referiri la actualul președinte al SUA.

Și, poate cel mai important, documentele arată cum a apărut numele lui Trump în contextul anchetelor și urmăririlor penale privind cazul Epstein și Maxwell. (Trump nu a fost niciodată acuzat de către autoritățile de aplicare a legii de fapte ilegale legate de crimele lui Epstein și a negat orice faptă ilegală).

Există o citație din 2021 din cazul Maxwell către clubul Mar-a-Lago al lui Trump, prin care se solicită „toate înregistrările de angajare referitoare la” o persoană redactată. (Deși nu este clar cine este persoana respectivă, știm că una dintre acuzatoarele lui Epstein, regretata Virginia Giuffre, a lucrat anterior la Mar-a-Lago).

Există un e-mail din 2020 de la un procuror adjunct al Statelor Unite pentru districtul sudic al New Yorkului, în care se menționează că Trump a zburat cu avionul lui Epstein de opt ori (ceva ce a devenit de atunci de domeniu public prin publicarea înregistrărilor de zbor). Procurorul adjunct al SUA menționează, de asemenea, că două dintre zboruri includeau „femei care ar fi putut fi martore în cazul Maxwell”. Conform înregistrărilor de zbor, cel puțin patru dintre zboruri o includeau pe Maxwell.

Există, de asemenea, informații furnizate FBI-ului cu privire la Trump și relația sa cu Epstein, fără a se preciza dacă aceste informații au fost verificate sau confirmate.

3. Scrisoare pe care Departamentul Justiției o consideră acum „falsă”

În afară de aceste referințe, noul document conține o referință aparentă intrigantă la Trump. Este inclusă o scrisoare — pe care Departamentul Justiției o consideră acum „FALSĂ” — semnată de „J. Epstein” și adresată unui alt infam infractor sexual condamnat, fostul medic al echipei de gimnastică a SUA, Larry Nassar.

„Aveam un lucru în comun... dragostea și grija noastră pentru tinerele domnișoare și speranța că acestea își vor atinge potențialul maxim”, se arată în scrisoare. „Președintele nostru împărtășește, de asemenea, dragostea noastră pentru fetele tinere.”

Scrisoarea include apoi o altă referire aparent obscenă la Trump. (Nu folosește cuvântul Trump, dar este din 2019, când Trump era președinte.)

Apoi sugerează că, spre deosebire de Trump, „noi am ajuns să mâncăm din cantina sistemului. Viața este nedreaptă”.

De remarcat este faptul că scrisoarea poartă ștampila poștei de trei zile după moartea lui Epstein în închisoare, care a fost declarată sinucidere. Autorul face aluzie la faptul că a „luat calea scurtă” spre casă și îi urează lui Nassar „noroc!”. Scrisoarea a fost marcată ca „retur la expeditor”.

Marți după-amiază, Departamentul Justiției a declarat că FBI a stabilit că scrisoarea era „FALSĂ”, în parte deoarece scrisul nu părea să se potrivească cu cel al lui Epstein. (Un document al FBI din 2020 indică faptul că a fost solicitată o analiză a scrisului de mână, dar documentele publicate marți nu includ rezultatele.)

Comunicatul DOJ a menționat, de asemenea, că scrisoarea a fost ștampilată în Virginia, în timp ce Epstein era deținut în New York; adresa expeditorului indica o închisoare greșită; și a fost procesată la trei zile după moartea lui Epstein.

Chiar dacă această scrisoare ar fi fost într-adevăr de la Epstein, ar fi fost doar o afirmație.

Marți dimineață, DOJ nu a invocat în mod specific această scrisoare, dar a sugerat în general că acuzațiile aduse împotriva lui Trump – incluzând probabil informațiile FBI menționate mai sus – nu erau adevărate.

„Unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, a declarat DOJ. „Pentru a fi clar: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump.”

Dar există prea multe întrebări fără răspuns cu privire la această scrisoare pentru a se putea trage concluzii definitive.

Cel puțin, noile dezvăluiri sunt genul de lucruri despre care Trump a indicat odată că se temea că ar putea păta inutil reputația unor persoane.

Trump, într-un interviu acordat Fox News în 2024, a avertizat cu privire la „informațiile false” din dosarele Epstein, care aveau potențialul de a „afecta viețile oamenilor”. El a repetat acest lucru luni seara, avertizând că simpla apariție într-o fotografie alături de Epstein ar putea ruina reputația cuiva.

4. Alte acțiuni discutabile ale Departamentului Justiției

Publicarea acestor materiale a fost afectată anterior de gestionarea defectuoasă a Departamentului Justiției, iar acest lucru continuă.

În primul rând, declarația inițială a Departamentului Justiției de marți este extraordinară. Se pare că provine de la avocatul personal al lui Trump – adică referirea la modul în care aceste informații, dacă ar fi credibile, „ar fi fost cu siguranță folosite împotriva președintelui Trump” – mai degrabă decât de la un gestionar neutru al acestor informații.

Acest lucru contrastează puternic cu modul în care DOJ a gestionat apariția lui Clinton în dosarele publicate vineri. Atunci, un purtător de cuvânt al DOJ a indicat o imagine a lui Clinton apărând într-o cadă cu hidromasaj alături de o persoană cenzurată și a etichetat sugestiv persoana cenzurată drept „victimă” a abuzurilor lui Epstein.

Clinton, la fel ca Trump, nu a fost niciodată acuzat de către autoritățile de aplicare a legii de fapte ilegale legate de Epstein. Luni – înainte de publicarea ultimului lot – purtătorul de cuvânt al fostului președinte a încurajat DOJ să publice tot ce are legătură cu Clinton, susținând că „publicarea selectivă” era o „insinuare”, nu transparență.

Modul discutabil în care DOJ a gestionat dosarele a fost subliniat și de redactările curioase și dure, care depășesc limitele legii adoptate luna trecută de Congres.

De exemplu, e-mailul din 2020 al procurorului adjunct al SUA cenzurează numele autorului. Alte e-mailuri par să cenzureze numele oficialilor guvernamentali, ceea ce înseamnă că nu este clar care oficiali au fost implicați în deciziile și discuțiile cheie – inclusiv e-mailurile din perioada în care Epstein a încheiat acordul mult criticat de neprocurare la sfârșitul anilor 2000.

În cele din urmă, documentele au fost aparent încărcate luni, apoi eliminate, apoi repostate, potrivit The Washington Post.

Nu este clar de ce s-a întâmplat acest lucru sau dacă documentele repostate corespund cu cele postate inițial.

Departamentul de Justiție nu a respectat deja termenul limită pentru publicarea tuturor acestor documente, care trebuiau publicate în totalitate vineri.

După publicarea inițială, a retras pentru scurt timp unele documente care fuseseră postate, inclusiv o imagine cu o fotografie a lui Trump, care a fost ulterior repusă.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că fotografia a fost eliminată din prudență, deoarece ar fi putut apărea o victimă a lui Epstein.

„Nu are nicio legătură cu președintele Trump”, a declarat Blanche în acest weekend. „Absurditatea de a retrage o singură fotografie din cauza președintelui Trump este ridicolă.”, a mai precizat el.

