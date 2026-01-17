Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența

Stiri externe
17-01-2026 | 20:20
Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.

Știrile PRO TV

Trump a avertizat și că va impune tarife vamale țărilor care nu sunt de acord cu ambițiile sale în privința acestui teritoriu autonom care este parte a regatului danez.

Europenii și-au arătat sprijinul pentru Groenlanda cu o misiune militară de recunoaștere care deschide calea unei ample operațiuni NATO de securitate.

Demonstrații cu zeci de mii de participanți au avut loc la Copenhaga dar și în alte orașe daneze, în semn de protest față de planurile președintelui Trump de a obține Groenlanda.

Donald Trump, președintele SUA: ”S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin în privința Groenlandei, deoarece avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”.

Pe lângă Danemarca sunt și alte țări europene care i se opun lui Trump. Inclusiv în Statele Unite sunt mulți cei care și-au exprimat scepticismul cu privire la o eventuală achiziție.

Citește și
Groenlanda stradă
Danemarca face presiuni asupra Congresului SUA pentru a evita un vot la limită privind Groenlanda

În timp ce Trump făcea aceste declarații, o delegație a Congresului american, formată din 11 parlamentari, atât republicani cât și democrați, era într-o vizită în Groenlanda. S-au întâlnit cu parlamentari de la Copenhaga, precum și cu premierul danez Mette Frederiksen și omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Chris Coons, senator democrat: ”Scopul acestei vizite a fost acela ca un grup bipartizan de membri ai Congresului să-i asculte, cu respect, pe prietenii, aliații și partenerii noștri de încredere din Danemarca și Groenlanda. Apoi, să ne întoarcem în Statele Unite pentru a transmite aceste perspective, astfel încât să reducem tensiunea”.

Nic Robertson, CNN: ”Mă aflu în fața Comandamentului Arctic al Danemarcei și, în ultimele zile, am văzut tot mai mulți soldați europeni sosind aici: francezi, norvegieni, finlandezi, britanici și germani. Scopul acestora este să planifice, în săptămânile următoare, o prezență militară NATO foarte puternică, care să transmită și un mesaj președintelui Trump: NATO este capabil să asigure securitatea în Arctica și în jurul Groenlandei, împotriva amenințărilor pe care Trump le tot menționează”.

Robertson: Cum va arăta succesul acestei misiuni? O misiune de lungă durată care să proiectează securitate

Andersen: Ca Rusia să stea departe. Facem asta împreună cu SUA, cu Canada și toți aliații NATO. Și aceasta este, de fapt, misiunea de aici. Dar, din punctul meu de vedere, nu există nicio amenințare imediată pentru Groenlanda.

Reporter: Domnule Președinte, luați în considerare să ieșiți din NATO dacă Alianța nu vă sprijină în obținerea Groenlandei?

Trump: ”Vom vedea... NATO discută cu noi despre Groenlanda. Noi avem nevoie de Groenlanda din motive ce țin de securitatea națională, mai ales în ceea ce privește sistemul de apărare antirachetă „Cupola de Aur”. Așadar, discutăm cu NATO."

Trump a declarat că deținerea Groenlandei este vitală pentru securitatea Statele Unite – iar Washingtonul va obține insula arctică "pe cale ușoară" sau "pe cale grea" – o referire aparentă la cumpărarea insulei sau la ocuparea prin forță.

