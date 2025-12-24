„Omul invizibil” din dosarele Epstein. E-mailuri care ar putea duce la prințul Andrew zguduie din nou Casa Regală

Stiri externe
24-12-2025 | 07:05
ghislane si epstein
StirilePROTV

În cel mai recent set de documente din dosarele Epstein apare un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi o persoană semnată „A”, salvată ca „Omul invizibil”, despre care se crede că este fostul duce de York, prințul Andrew.

autor
Mihaela Ivăncică

ABC News precizează că nu a putut confirma oficial că este vorba de prinţul Andrew, între timp decăzut din titlurile sale nobiliare în urma scandalului Epstein. Există, însă, indicii puternice că este într-adevăr vorba despre Andrew Mountbatten-Windsor, aşa cum este cunoscut acum fostul duce, menţionează postul american de televiziune, relatează ABC News.

Referiri la Balmoral și „prietene nepotrivite”

Într-unul dintre mesaje – din august 2001 – „A” precizează că se află „la tabăra de vară Balmoral pentru familia regală” şi apoi o întreabă pe Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, dacă i-a găsit „nişte prietene noi nepotrivite”. Andrew se afla la Balmoral în acel moment, potrivit relatărilor din presă de la acea vreme.

Două zile mai târziu, Maxwell îi răspunde, spunându-i lui „A”: „Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar adevărul trebuie spus. Am reuşit să găsesc doar prietene potrivite”, a scris ea şi a semnat: „Pupici. G”.

Într-un alt mesaj care pare să-l implice pe fostul prinţ, „A” îi spune lui Maxwell că valetul său a murit şi că tocmai a părăsit „RN”, o referire aparentă la Marina Regală. Andrew a părăsit Marina Regală în iulie 2001 şi, potrivit The Guardian, ziarele au relatat la acea vreme că valetul lui Andrew murise.

Citește și
donald trump, jeffrey epstein ghislane maxwell
Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu avionul privat al lui Epstein. Ce dezvăluie un nou lot de documente din dosar

„Probabil că nu ştii, dar joi mi-am pierdut valetul. A murit în somn. Era cu mine de când aveam 2 ani”, spune mesajul de la „A” către Maxwell. „Sunt puţin dezechilibrat, deoarece nu numai că biroul meu a fost restructurat, dar am părăsit Marina Regală şi acum întreaga mea viaţă este un haos, pentru că nu am pe nimeni care să aibă grijă de mine. El era un adevărat stâlp de sprijin şi aproape un membru al familiei. Dacă ai vreo idee bună despre cum să-mi revin, ţi-aş fi recunoscător pentru sfaturi”, a scris „A”, a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil”.

„Ne vedem foarte curând... Sper că vei veni”, se încheie mesajul, semnat „A, xxx”.

Referiri la o posibilă călătorie în Peru

Într-un al treilea mesaj făcut public marţi de Departamentul de Justiţie, Maxwell îi transmite lui „A” un mesaj de la o altă persoană în care este vorba despre posibile activităţi într-o călătorie în Peru la începutul anului 2002, care include o altă referire la găsirea de fete.

„Mă îndoiesc că va găsi pe cineva aici, dar putem încerca”, scrie contactul peruan, sugerând totodată şi alte activităţi, inclusiv schi nautic şi călărie pe plajă.

„A” îi răspunde lui Maxwell: „Mi-ar plăcea să le fac pe toate, dar mă tem că nu va fi suficient timp! În ceea ce priveşte fetele, las asta în întregime în seama ta” şi a contactului peruan, a scris „A”.

Andrew a efectuat într-adevăr o vizită oficială în Peru în martie 2002.

Reacția Palatului Regal

ABC News a întrebat Palatul Regal – care a declarat anterior că nu îl mai reprezintă pe Andrew – despre aceste mesaje. Palatul a refuzat oficial să comenteze, dar a îndrumat ABC News către declaraţia publicată la momentul în care i-au fost retrase titlurile: „Gândurile şi simpatia profundă a regelui şi a reginei au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii oricărei forme de abuz”.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, Jeffrey Epstein,

Dată publicare: 24-12-2025 07:05

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Noi dezvăluiri în scandalul Epstein: mii de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice de Justiția americană
Stiri externe
Noi dezvăluiri în scandalul Epstein: mii de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice de Justiția americană

Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi pe site-ul Departamentului american al Justiţiei, acuzat de reţinerea unor informaţii şi criticat de către opoziţia democrată din cauza difuzării. 

Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu avionul privat al lui Epstein. Ce dezvăluie un nou lot de documente din dosar
Stiri externe
Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu avionul privat al lui Epstein. Ce dezvăluie un nou lot de documente din dosar

Preşedintele american Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990.

Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”
Stiri externe
Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”

Victime ale lui Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială a anchetei Departamentului american de Justiție privind finanțistul decedat în închisoare, notează AFP.

Republicanii se tem că publicarea incompletă a dosarelor Epstein va umbri alegerile parlamentare din 2026
Stiri externe
Republicanii se tem că publicarea incompletă a dosarelor Epstein va umbri alegerile parlamentare din 2026

Publicarea unui număr limitat de documente, masiv redactate, din dosarele legate de finanţistul şi infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a stârnit nemulţumiri inclusiv în rândul Partidului Republican.

Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump
Stiri externe
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump

Cel puțin 16 fișiere legate de Jeffrey Epstein au fost eliminate de pe pagina publică a Departamentului de Justiție la mai puțin de 24 de ore de la publicare, fără explicații din partea autorităților și fără informarea publicului, potrivit AP.

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28